Грустная статистика КПВВ «Станица Луганская»
Вчера, 27 декабря, линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская» смогли пересечь 2041 человек. Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Через пункт пропуска у Станицы Луганской прошли:
в сторону Луганска проследовало 1039 человек,
на подконтрольную Украине территорию прибыло 1002 человека.
Новости Региона - Сегодня, 17:14 580
Через пункт пропуска у Станицы Луганской прошли:
в сторону Луганска проследовало 1039 человек,
на подконтрольную Украине территорию прибыло 1002 человека.
Новости Региона - Сегодня, 17:14 580
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