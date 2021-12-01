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Грустная статистика КПВВ «Станица Луганская»

robot Сегодня, 18:1541Новости
Грустная статистика КПВВ «Станица Луганская»
Вчера, 27 декабря, линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская» смогли пересечь 2041 человек. Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Через пункт пропуска у Станицы Луганской прошли:
в сторону Луганска проследовало 1039 человек,
на подконтрольную Украине территорию прибыло 1002 человека.
Новости Региона - Сегодня, 17:14 580

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