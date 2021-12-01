В Луганске рассказали на сколько увеличится пенсия и зарплаты бюджетников в 2022 году



В ведомстве проинформировали, что указом главы от 27 декабря 2021 года утвержден госбюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, принятый в соответствии с законом «О внесении изменений в Закон «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в ЛНР».

«В рамках программы социально-экономического развития на 2022-2024 годы в государственном бюджете в 2022 году предусмотрены ассигнования на увеличение заработной платы и социальных выплат», — говорится в сообщении.

В Минфине уточнили, что, в частности, в госбюджете предусмотрены расходы на повышение с 1 января 2022 года:

пенсий и социальных выплат на 20%;

заработной платы работникам бюджетной сферы — на 25%;

фонда оплаты труда силовых ведомств — на 18%;

фонда оплаты труда государственным служащим — на 18%.

«Государственный бюджет социально ориентирован, социально защищенные статьи по-прежнему занимают значительный процент в общей сумме расходов. Расходы на защищенные статьи составили 83,4% от общего объема расходов, в том числе расходы на заработную плату с начислениями, пенсии и прочие социальные выплаты — 80,2%, приобретение продуктов питания и медикаментов — 1,4%, оплату коммунальных услуг и энергоносителей — 1,8%", — отметили в ведомстве. Экономика - Сегодня, 19:03 196 Государственный бюджет предусматривает увеличение в 2022 году заработных плат и социальных выплат. Об этом сообщили в Луганске, в Министерстве финансов.В ведомстве проинформировали, что указом главы от 27 декабря 2021 года утвержден госбюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, принятый в соответствии с законом «О внесении изменений в Закон «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в ЛНР».«В рамках программы социально-экономического развития на 2022-2024 годы в государственном бюджете в 2022 году предусмотрены ассигнования на увеличение заработной платы и социальных выплат», — говорится в сообщении.В Минфине уточнили, что, в частности, в госбюджете предусмотрены расходы на повышение с 1 января 2022 года:пенсий и социальных выплат на 20%;заработной платы работникам бюджетной сферы — на 25%;фонда оплаты труда силовых ведомств — на 18%;фонда оплаты труда государственным служащим — на 18%.«Государственный бюджет социально ориентирован, социально защищенные статьи по-прежнему занимают значительный процент в общей сумме расходов. Расходы на защищенные статьи составили 83,4% от общего объема расходов, в том числе расходы на заработную плату с начислениями, пенсии и прочие социальные выплаты — 80,2%, приобретение продуктов питания и медикаментов — 1,4%, оплату коммунальных услуг и энергоносителей — 1,8%", — отметили в ведомстве. Экономика - Сегодня, 19:03 196

Метки: {keywords}