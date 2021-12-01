В Луганске рассказали на сколько увеличится пенсия и зарплаты бюджетников в 2022 году
Государственный бюджет предусматривает увеличение в 2022 году заработных плат и социальных выплат. Об этом сообщили в Луганске, в Министерстве финансов.
В ведомстве проинформировали, что указом главы от 27 декабря 2021 года утвержден госбюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, принятый в соответствии с законом «О внесении изменений в Закон «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в ЛНР».
«В рамках программы социально-экономического развития на 2022-2024 годы в государственном бюджете в 2022 году предусмотрены ассигнования на увеличение заработной платы и социальных выплат», — говорится в сообщении.
В Минфине уточнили, что, в частности, в госбюджете предусмотрены расходы на повышение с 1 января 2022 года:
пенсий и социальных выплат на 20%;
заработной платы работникам бюджетной сферы — на 25%;
фонда оплаты труда силовых ведомств — на 18%;
фонда оплаты труда государственным служащим — на 18%.
«Государственный бюджет социально ориентирован, социально защищенные статьи по-прежнему занимают значительный процент в общей сумме расходов. Расходы на защищенные статьи составили 83,4% от общего объема расходов, в том числе расходы на заработную плату с начислениями, пенсии и прочие социальные выплаты — 80,2%, приобретение продуктов питания и медикаментов — 1,4%, оплату коммунальных услуг и энергоносителей — 1,8%", — отметили в ведомстве. Экономика - Сегодня, 19:03 196
В ведомстве проинформировали, что указом главы от 27 декабря 2021 года утвержден госбюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, принятый в соответствии с законом «О внесении изменений в Закон «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в ЛНР».
«В рамках программы социально-экономического развития на 2022-2024 годы в государственном бюджете в 2022 году предусмотрены ассигнования на увеличение заработной платы и социальных выплат», — говорится в сообщении.
В Минфине уточнили, что, в частности, в госбюджете предусмотрены расходы на повышение с 1 января 2022 года:
пенсий и социальных выплат на 20%;
заработной платы работникам бюджетной сферы — на 25%;
фонда оплаты труда силовых ведомств — на 18%;
фонда оплаты труда государственным служащим — на 18%.
«Государственный бюджет социально ориентирован, социально защищенные статьи по-прежнему занимают значительный процент в общей сумме расходов. Расходы на защищенные статьи составили 83,4% от общего объема расходов, в том числе расходы на заработную плату с начислениями, пенсии и прочие социальные выплаты — 80,2%, приобретение продуктов питания и медикаментов — 1,4%, оплату коммунальных услуг и энергоносителей — 1,8%", — отметили в ведомстве. Экономика - Сегодня, 19:03 196
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