Часть улиц в Луганске стали непроездными для автотранспорта
Сотрудники МЧС помогли въехать на подъем грузовикам, застрявшим на перекрестке в Луганске из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
В пресс-службе рассказали, что инцидент произошел 27 декабря на пересечении улиц Филатова и Краснодонская: «из-за сложных погодных условий (гололедица и снежный накат) авто не смогли самостоятельно выехать на подъем и при этом преграждали проезд остальным участникам дорожного движения».
«С помощью буксировочного троса и пожарного автомобиля повышенной проходимости «КрАЗ-255» спасатели отбуксировали пять грузовых автомобилей марок «КамАЗ», DAF, MAN и два грузовика фирмы Renault», — говорится в сообщении.
В операции также были задействованы работники ГИБДД и городского коммунального предприятия «Эксплуатационно-линейное управление автодорог». В МЧС добавили, что на следующий день «спасатели помогли водителям большегрузных автомобилей, которые попали в снежный плен по улице Павловская Погода в Луганске - Сегодня, 18:48 208
В пресс-службе рассказали, что инцидент произошел 27 декабря на пересечении улиц Филатова и Краснодонская: «из-за сложных погодных условий (гололедица и снежный накат) авто не смогли самостоятельно выехать на подъем и при этом преграждали проезд остальным участникам дорожного движения».
«С помощью буксировочного троса и пожарного автомобиля повышенной проходимости «КрАЗ-255» спасатели отбуксировали пять грузовых автомобилей марок «КамАЗ», DAF, MAN и два грузовика фирмы Renault», — говорится в сообщении.
В операции также были задействованы работники ГИБДД и городского коммунального предприятия «Эксплуатационно-линейное управление автодорог». В МЧС добавили, что на следующий день «спасатели помогли водителям большегрузных автомобилей, которые попали в снежный плен по улице Павловская Погода в Луганске - Сегодня, 18:48 208
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