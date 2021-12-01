В назначении ректора Луганского аграрного университета неожиданно возникла интрига

Министерство сельского хозяйства и продовольствия отменило проведение конкурса на замещение должности ректора Луганского государственного аграрного университета (ЛГАУ). Об этом сообщили в ведомстве.

«Министерство сельского хозяйства и продовольствия объявляет об отмене конкурса на замещение должности руководителя государственного образовательного учреждения высшего образования ЛНР «Луганский государственный аграрный университет», — говорится в сообщении.

В Минсельхозе уточнили, что такое решение принято «в связи с изменениями в действующем законодательстве в сфере заключения и прекращения трудового договора с руководителями, заместителями руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и руководителями их филиалов» Политика - Сегодня, 18:31 257