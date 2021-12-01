В Луганске начали проверки цен на продукты у рынков и супермаркетов





Сотрудники ГАК проверили цены на социальные значимые продукты питания на центральном рынке и рынке «Околица», а также в одном из магазинов сети супермаркетов «Матрешка».

Исполняющий обязанности начальника отдела мониторинга и контроля цен управления контролем ГАК по Луганску Борис Бойко рассказал, что перечень значимых продовольственных товаров утвержден постановлением Совета министров от 21 сентября 2018 года № 582/18 с изменениями и дополнениями. Также специалисты отдела отслеживают цены, предусмотренные постановлением Правительства от 9 ноября 2021 года № 938/21.



«В рамках мониторинга цен мы выборочно фиксируем ценники на прилавках, затем возвращаемся к себе на рабочие места и обрабатываем данные, чтобы выяснить, какая динамика была от момента предыдущего периода мониторинга. «Если есть нарушения, превышающие допустимые нормы, то будут проверочные мероприятия, которые инициируют руководство Государственного антимонопольного комитета», — пояснил Бойко.

Главный специалист отдела анализа и контроля цен на товары, работы и услуги анализа и контроля Луганской ГАК Дарья Гаращенко рассказала, что ведомство начало свою работу в октябре 2021 года, «однако за это небольшое время специалистами комитета комитета большая работа по выявлению нарушений» в сфере регулирование стоимости цен.



«Мониторинги действует у нас на постоянной основе с помощью фактов несоблюдения законодательства в сфере ценообразования. В предновогодние дни мы обращаем особое внимание на ту продукцию, которую мы используем на новогодних столах «, — отметила Гаращенко, уточнив, что специалисты ГАК проверяли цены на такие товары, как мясо птицы, яйцо куриное, масло растительное, масло сливочное, молоко и молочные продукты, а также фрукты «и другие группы товаров».

Необходимые меры по мониторингу будут приняты уже в новом, 2022 году.

Представитель отдела анализа и контроля цен рассказала, что по результатам проверок в конце 2021 года уже были привлечены ряд предпринимателей.



«Например, в Первомайске (после проверок) были снижены цены на горох на 10%, апельсины — на 59% и гречку — на 12%", — проинформировала Гаращенко.

Всего специалисты ГАК провели 27 плановых и 4 внеплановых проверок, ведется производство по 24 фактам административных правонарушений в сфере ценообразования. Кроме этого, комитет рассматривает материалы, переданные от региональных органов прокуратуры.

«Были вынесены постановления о наложении административных штрафов и привлечены предприниматели к ответственности на общую сумму 16 рублей», — добавила Гаращенко. Экономика - Сегодня, 17:39 487 Специалисты Государственного антимонопольного комитета (ГАК) ЛНР накануне новогодних праздников провели мониторинг цен на рынках Луганска. Об этом пишет ЛИЦ.Сотрудники ГАК проверили цены на социальные значимые продукты питания на центральном рынке и рынке «Околица», а также в одном из магазинов сети супермаркетов «Матрешка».Исполняющий обязанности начальника отдела мониторинга и контроля цен управления контролем ГАК по Луганску Борис Бойко рассказал, что перечень значимых продовольственных товаров утвержден постановлением Совета министров от 21 сентября 2018 года № 582/18 с изменениями и дополнениями. Также специалисты отдела отслеживают цены, предусмотренные постановлением Правительства от 9 ноября 2021 года № 938/21.«В рамках мониторинга цен мы выборочно фиксируем ценники на прилавках, затем возвращаемся к себе на рабочие места и обрабатываем данные, чтобы выяснить, какая динамика была от момента предыдущего периода мониторинга. «Если есть нарушения, превышающие допустимые нормы, то будут проверочные мероприятия, которые инициируют руководство Государственного антимонопольного комитета», — пояснил Бойко.Главный специалист отдела анализа и контроля цен на товары, работы и услуги анализа и контроля Луганской ГАК Дарья Гаращенко рассказала, что ведомство начало свою работу в октябре 2021 года, «однако за это небольшое время специалистами комитета комитета большая работа по выявлению нарушений» в сфере регулирование стоимости цен.«Мониторинги действует у нас на постоянной основе с помощью фактов несоблюдения законодательства в сфере ценообразования. В предновогодние дни мы обращаем особое внимание на ту продукцию, которую мы используем на новогодних столах «, — отметила Гаращенко, уточнив, что специалисты ГАК проверяли цены на такие товары, как мясо птицы, яйцо куриное, масло растительное, масло сливочное, молоко и молочные продукты, а также фрукты «и другие группы товаров».Необходимые меры по мониторингу будут приняты уже в новом, 2022 году.Представитель отдела анализа и контроля цен рассказала, что по результатам проверок в конце 2021 года уже были привлечены ряд предпринимателей.«Например, в Первомайске (после проверок) были снижены цены на горох на 10%, апельсины — на 59% и гречку — на 12%", — проинформировала Гаращенко.Всего специалисты ГАК провели 27 плановых и 4 внеплановых проверок, ведется производство по 24 фактам административных правонарушений в сфере ценообразования. Кроме этого, комитет рассматривает материалы, переданные от региональных органов прокуратуры.«Были вынесены постановления о наложении административных штрафов и привлечены предприниматели к ответственности на общую сумму 16 рублей», — добавила Гаращенко. Экономика - Сегодня, 17:39 487

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