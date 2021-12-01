Мнение: И о будущем
Скоро новый, 2022 год. Отсечка по времени совершенно условная, конечно, но повод подумать о прошлом и будущем. О том, что ждет нас в 2022 году и об основных событиях, которые мы можем прогнозировать с пика уходящего, 2021 года. Собственно, основных глобальных трендов всего 4, остальное (типа выборов президента Франции - мелкотемье).
Синеющие пальцы мирового гегемона на многополярном глобусе
Самым главным трендом следующего года станет острая борьба США за попытку сохранить свою роль в качестве мирового гегемона. При всей очевидности того, что американские экономика и политика не могут обеспечить сейчас сохранение статуса гегемона отпустить фантом гегемонии американские власти не могут.
Следующий год для США может стать решающим. Им нужно будет попытаться вывести из нынешнего тупика диалог с Россией. Это буде не просто, поскольку Россия требует не локальных соглашений и обмена любезностями, а фактически выстраивания отношений между двумя державами, обладающими собственными сферами влияния. А значит, переговорный процесс по простому варианту не пройдет, переговоры будут сложными, многоаспектными и не факт, что вообще с достижимым результатом.
Им нужно будет без особых издержек выйти из Сирии и Ирака (выйти придется, так как ситуация в регионе складывается взрывоопасная, отдельные течения в Ираке уже считают американские войска объектом нападения, Иран активизирует свое присутствие в регионе, отношения с Саудовской Аравией стремительно ухудшаются, а с Израилем если не заморожены, то существенно урезаны). В такой ситуации уйти гораздо выгодней, чем остаться.
Наконец, США придется выстраивать новые отношения с ЕС. Сам Евросоюз стремительно скатывается к внутреннему расколу по крайней мере по политическим и социальным вопросам и американское вмешательство будет встречать всё большее негласное сопротивление.
И в завершение очень сложный процесс игры против Китая, в котором США либо сохраняют свою позицию основного контролера финансовых потоков, либо уступают эту позицию. Доллар или юань будет определять будущие транзакции? И на фоне этого Тайвань, как яблоко раздора и потенциальный катализатор конфликта. Как это бывает ы могли увидеть на примере Литвы.
Так что в 2022 США будет продолжать движение вниз, продолжая при этом цепляться за свой образ мирового гегемона, от которого так тяжело отказаться и который практически невозможно забыть. Но эта игра – долгая. Процесс перейдет в следующие годы, вплоть до президентских выборов в США в 2024 году – точке наибольшей политической слабости американского государства.
Иранский гамбит
Еще одной ключевой темой будущего года является решение вопроса относительно сделки по иранской ядерной программе. Уже в этом году данная проблематика поднималась, но до настоящего времени не нашла своего разрешения.
В том, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки заинтересованы многие. Россия и Катай, в целях облегчения деловых контактов и поставки вооружений, ЕС и США для торговых отношений. Но при этом в этой игре Запад пытается получить как можно больше преференций. А Иран не продешевить.
Тегерану очевидно, что сдерживание со стороны США объективно подходит к кону. Антииранские санкции стали настолько токсичными и невыгодными, что не остается сомнений в том, что их отмена будет воспринята положительно. Иран, понимая, что идет торг поднимает ставки. Заявление о готовности повышать процент обогащения урана фактически является той заявкой на уступку, которую готовит Тегеран. Готовы не увеличивать обогащение, но не допустим некоторых других уступок.
США в этой связи, являясь заложником политики Трампа, переведшую заключенную при Обаме сделку в состояние перманентной заморозки не могут просто так выйти из данного состояния, не потеряв (в очередной раз) лицо, но и придерживаться этой санкционной политики для них вредно, так как санкционный «забор» и без того уже протекает, а в случае абсолютно невменяемой политики США станет просто течь из всех щелей. С другой стороны США не могут в рамках Иранской сделки проиграть Китаю, поскольку ситуация складывается так, что торговые отношения в треугольнике Китай – Иран – США являются частью большей игру меду КНР и США. В таком случае американское руководство попробует не допустить, чтобы именно Китай оказался главным победителем в снятии санкций с Ирана в результате новой сделки.
Это будет очень сложно, поскольку Тегеран и Пекин имеют не только давние связи, но и широкий круг совместных интересов. А также общих врагов в лице радикальных суннитских группировок. В такой ситуации предполагать, что США сможет выиграть не следует, как и предполагать, что им удастся затянуть ситуацию с сделкой по Ирану еще на год. Скорее всего уже летом 2022 года мы увидим попытку заключить сделку с Ираном.
При любых обстоятельствах будет наблюдаться рост иранской международной активности и всё большее число обходов американских односторонних санкций. При этом, любые возмущения будут тонуть в атмосфере полной деградации санкционной политики.
Острая фаза экономического кризиса
Самым же серьезным испытанием следующего года станет острая фаза экономического кризиса. Текущая ситуация, связанная с ростом инфляции. На самом деле. Будет иметь очень серьезное продолжение и оно, видимо, станет завязкой к новом витку кризиса.
На самом деле, как минимум полгода мы будем наблюдать дальнейший разгон инфляции во всех странах. Дело в том, что инфляция имеет эффект отложенного действия и направление в экономику денежных средств на протяжении последних месяцев в полной мере отравится на экономической ситуации только спустя несколько месяцев. Так что самые высокие показатели инфляции ждут нас весной 2022 года.
В случае же попытки жесткого таргеттирования инфляции в общемировом масштабе, есть очень серьезный риск рецессии. Более того, такая рецессия может быть обвальной. Плюс к тому в некоторых регионах (ЕС, Азия) на это может повлиять и негативный энергетический баланс. Уже сейчас целый ряд энергетических компаний либо объявили себя банкротами, либо готовы это сделать в короткой перспективе. И если на собственно поставках топлива и выработке электроэнергии это не должно сказаться катастрофически, то уж на состояние фондовых рынков безусловно. В случае масштабных банкротств состояние мировой экономики будет стремительно ухудшаться. И простых решений в данном случае не будет.
Наиболее интересно выглядит ситуация в Турции, где Эрдоган пытается одновременно и снизить темп падения курса национальной валюты, и начать политику низких процентных ставок (что в общем то друг другу противоречит). Фактически Турция пытается поймать баланс между инфляцией и перспективами роста экономики. Сделать это будет неимоверно трудно, как из-за экономических проблем. Так и из-за политических авантюр Эрдогана. Сеанс одновременной игры на нескольких досках требует устойчивых экономических фундаментов. Использование же их для отвлечения внимания от экономических проблем. Чревато постепенным обрушением ситуации то в одной точке. То в другой.
Именно Турция представляется наиболее удобной страной-кандидатом на запуск новой фазы мирового финансового кризиса. При этом, практически неизбежна конвертация экономических проблем в политические, как с точки зрения недовольства населения политикой Эрдогана, так и внешнеполитические, где вполне возможно обострение в некоторых ключевых точках турецкой геополитической активности.
Видимо экономические сводки в следующем году, будут чем-то схожи со сводками 2007-2008 годов. А значимость событий может превзойти те исторические аналогии.
Сосредоточение и огораживание
Что касается России и ее места в мире, то, исходя из текущего ракурса российской политики и непринятия ее «коллективным Западом» нас ждет процесс сосредоточения сил и огораживания от внешнего влияния, приобрести это может любые формы.
Уже в этом году мы пережили целый ряд нововведений в плане сосредоточения. Сначала в рамках законопроекта Клишаса - Крашенинникова о публичной власти в субъектах РФ, сейчас новый закон о местном самоуправлении, а также вносятся поправки в избирательное законодательство вводящее повсеместно электронное голосование, наряду с голосованием бюллетенями. В будущем нас ждет еще несколько столь же громких нововведений, в том числе в вопросах контрактной системы, экономической и политики, системы правоохранительной деятельности (еще одна фаза реформы МВД) и ряд других начинаний. Это всё – звенья одной цепи укрепления вертикали власти. Россия сосредотачивается и продолжит этот процесс.
В мире же, в случае, если США так и не сможет додавить Китай на серьезные уступки в ракурсе 5-6 месяцев начнется большое огораживание, в рамках которого страны не только начнут формировать собственные зоны влияния, но и активно вводить инструменты их огораживания. Как в части ограничения СМИ и интернет коммуникация, так и ограничений на ведение бизнеса и социальную активность.
Причина этого предельно проста. Если США для сохранения мировой гегемонии необходимо загнать в Китай в жесткие экономические и международно-политические рамки, а сделать это не получится и тенденция к тому, что показатели Китая (реальные) будут опережать мифические показатели США продолжится у Америки не останется иных средств, как попытаться разделить мир на зоны экономико-политического влияния.
Реально СШПА ждет несколько лет снижения экономического доминирования иуменьше6ния политических возможностей. И в этой связи вполне рациональным будет не пытаться победить Китай, а на некоторое время заморозить ситуацию, если не через договор с Китаем, то через создание не пересекаемых барьеров для китайского присутствия.
Как это сделать? По лекалам холодной войны, разумеется. При этом, оставив США возможность стать хабом для всей своей зоны влияния на торговли с Китаем. Так будет преодолена зависимость США от поставок из Китая (они сохранятся только в ином выражении) и обеспечить себе транзакционную ренту за счет монополии на торговлю с Китаем. Перспектива эта опасна, поскольку имеет несколько уникальных черт.
Первая – это Россия, которая не будет частью зоны влияния США (слишком серьезно огораживание посредством американской санкционной политики в отношении России), но и частью Китайской зоны влияния тоже не будет, так как это противоречит парадигме безопасности, выработанной в том числе на рефлексии от событий пятидесятых годов. Сколько бы мы не говорили о «дружбе» с Китаем, в подсознании всегда скрывается осознание угрозы, которая учтена во всех доктринах России. Присутствие России препятствует не только гегемонии, но и биполярности. Более того, Россия не только сама ведет себя как один из полюсов мира, но и пытается другие страны превратить в такие полюса, например, Индию (что было продемонстрировано в ходе визита туда Путина).
Вторая – это зыбкость границ зон влияния. Слишком далеко зашли идеи глобальной торговли. Чтобы сразу перерубить все связующие узлы. А это значит, что растущий потенциал Китая будет продолжать давление и границы могут начать смещаться. В этом случае США необходимо превратить Китай, в массовой сознании, не только американцев, но и всех в рамках своей зоны влияния в некий мифологизированный образ экзистенциального врага. При этом, идея сделать таким китайский «коммунизм» натыкается на опошливание этой идей в американской масс-культуре все последние 30 лет и ущербность антитезиса в лице американского капитализма, утратившего свою былую притягательность и мифологию. Как итог – плавающие границы зон и попытка их укрепить.
А это значит, что, если кому-то удастся застолбить за собой какую-то зону в том или ином макрорегионе (как, например, России в Сирии), в итоге можно рассчитывать на игру по расширению собственной зоны влияния. А это уже совсем другой уровень планирования и организации.
В таком случае, год будет очень и очень интересным и. безусловно запоминающимся. Дай Бог, чтобы позитивно.
М.Тирских
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