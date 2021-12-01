Мнение: И о будущем

Скоро новый, 2022 год. Отсечка по времени совершенно условная, конечно, но повод подумать о прошлом и будущем. О том, что ждет нас в 2022 году и об основных событиях, которые мы можем прогнозировать с пика уходящего, 2021 года. Собственно, основных глобальных трендов всего 4, остальное (типа выборов президента Франции - мелкотемье).Самым главным трендом следующего года станет острая борьба США за попытку сохранить свою роль в качестве мирового гегемона. При всей очевидности того, что американские экономика и политика не могут обеспечить сейчас сохранение статуса гегемона отпустить фантом гегемонии американские власти не могут.Следующий год для США может стать решающим. Им нужно будет попытаться вывести из нынешнего тупика диалог с Россией. Это буде не просто, поскольку Россия требует не локальных соглашений и обмена любезностями, а фактически выстраивания отношений между двумя державами, обладающими собственными сферами влияния. А значит, переговорный процесс по простому варианту не пройдет, переговоры будут сложными, многоаспектными и не факт, что вообще с достижимым результатом.Им нужно будет без особых издержек выйти из Сирии и Ирака (выйти придется, так как ситуация в регионе складывается взрывоопасная, отдельные течения в Ираке уже считают американские войска объектом нападения, Иран активизирует свое присутствие в регионе, отношения с Саудовской Аравией стремительно ухудшаются, а с Израилем если не заморожены, то существенно урезаны). В такой ситуации уйти гораздо выгодней, чем остаться.Наконец, США придется выстраивать новые отношения с ЕС. Сам Евросоюз стремительно скатывается к внутреннему расколу по крайней мере по политическим и социальным вопросам и американское вмешательство будет встречать всё большее негласное сопротивление.И в завершение очень сложный процесс игры против Китая, в котором США либо сохраняют свою позицию основного контролера финансовых потоков, либо уступают эту позицию. Доллар или юань будет определять будущие транзакции? И на фоне этого Тайвань, как яблоко раздора и потенциальный катализатор конфликта. Как это бывает ы могли увидеть на примере Литвы.Так что в 2022 США будет продолжать движение вниз, продолжая при этом цепляться за свой образ мирового гегемона, от которого так тяжело отказаться и который практически невозможно забыть. Но эта игра – долгая. Процесс перейдет в следующие годы, вплоть до президентских выборов в США в 2024 году – точке наибольшей политической слабости американского государства.Еще одной ключевой темой будущего года является решение вопроса относительно сделки по иранской ядерной программе. Уже в этом году данная проблематика поднималась, но до настоящего времени не нашла своего разрешения.В том, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки заинтересованы многие. Россия и Катай, в целях облегчения деловых контактов и поставки вооружений, ЕС и США для торговых отношений. Но при этом в этой игре Запад пытается получить как можно больше преференций. А Иран не продешевить.Тегерану очевидно, что сдерживание со стороны США объективно подходит к кону. Антииранские санкции стали настолько токсичными и невыгодными, что не остается сомнений в том, что их отмена будет воспринята положительно. Иран, понимая, что идет торг поднимает ставки. Заявление о готовности повышать процент обогащения урана фактически является той заявкой на уступку, которую готовит Тегеран. Готовы не увеличивать обогащение, но не допустим некоторых других уступок.США в этой связи, являясь заложником политики Трампа, переведшую заключенную при Обаме сделку в состояние перманентной заморозки не могут просто так выйти из данного состояния, не потеряв (в очередной раз) лицо, но и придерживаться этой санкционной политики для них вредно, так как санкционный «забор» и без того уже протекает, а в случае абсолютно невменяемой политики США станет просто течь из всех щелей. С другой стороны США не могут в рамках Иранской сделки проиграть Китаю, поскольку ситуация складывается так, что торговые отношения в треугольнике Китай – Иран – США являются частью большей игру меду КНР и США. В таком случае американское руководство попробует не допустить, чтобы именно Китай оказался главным победителем в снятии санкций с Ирана в результате новой сделки.Это будет очень сложно, поскольку Тегеран и Пекин имеют не только давние связи, но и широкий круг совместных интересов. А также общих врагов в лице радикальных суннитских группировок. В такой ситуации предполагать, что США сможет выиграть не следует, как и предполагать, что им удастся затянуть ситуацию с сделкой по Ирану еще на год. Скорее всего уже летом 2022 года мы увидим попытку заключить сделку с Ираном.При любых обстоятельствах будет наблюдаться рост иранской международной активности и всё большее число обходов американских односторонних санкций. При этом, любые возмущения будут тонуть в атмосфере полной деградации санкционной политики.Самым же серьезным испытанием следующего года станет острая фаза экономического кризиса. Текущая ситуация, связанная с ростом инфляции. На самом деле. Будет иметь очень серьезное продолжение и оно, видимо, станет завязкой к новом витку кризиса.На самом деле, как минимум полгода мы будем наблюдать дальнейший разгон инфляции во всех странах. Дело в том, что инфляция имеет эффект отложенного действия и направление в экономику денежных средств на протяжении последних месяцев в полной мере отравится на экономической ситуации только спустя несколько месяцев. Так что самые высокие показатели инфляции ждут нас весной 2022 года.В случае же попытки жесткого таргеттирования инфляции в общемировом масштабе, есть очень серьезный риск рецессии. Более того, такая рецессия может быть обвальной. Плюс к тому в некоторых регионах (ЕС, Азия) на это может повлиять и негативный энергетический баланс. Уже сейчас целый ряд энергетических компаний либо объявили себя банкротами, либо готовы это сделать в короткой перспективе. И если на собственно поставках топлива и выработке электроэнергии это не должно сказаться катастрофически, то уж на состояние фондовых рынков безусловно. В случае масштабных банкротств состояние мировой экономики будет стремительно ухудшаться. И простых решений в данном случае не будет.Наиболее интересно выглядит ситуация в Турции, где Эрдоган пытается одновременно и снизить темп падения курса национальной валюты, и начать политику низких процентных ставок (что в общем то друг другу противоречит). Фактически Турция пытается поймать баланс между инфляцией и перспективами роста экономики. Сделать это будет неимоверно трудно, как из-за экономических проблем. Так и из-за политических авантюр Эрдогана. Сеанс одновременной игры на нескольких досках требует устойчивых экономических фундаментов. Использование же их для отвлечения внимания от экономических проблем. Чревато постепенным обрушением ситуации то в одной точке. То в другой.Именно Турция представляется наиболее удобной страной-кандидатом на запуск новой фазы мирового финансового кризиса. При этом, практически неизбежна конвертация экономических проблем в политические, как с точки зрения недовольства населения политикой Эрдогана, так и внешнеполитические, где вполне возможно обострение в некоторых ключевых точках турецкой геополитической активности.Видимо экономические сводки в следующем году, будут чем-то схожи со сводками 2007-2008 годов. А значимость событий может превзойти те исторические аналогии.Что касается России и ее места в мире, то, исходя из текущего ракурса российской политики и непринятия ее «коллективным Западом» нас ждет процесс сосредоточения сил и огораживания от внешнего влияния, приобрести это может любые формы.Уже в этом году мы пережили целый ряд нововведений в плане сосредоточения. Сначала в рамках законопроекта Клишаса - Крашенинникова о публичной власти в субъектах РФ, сейчас новый закон о местном самоуправлении, а также вносятся поправки в избирательное законодательство вводящее повсеместно электронное голосование, наряду с голосованием бюллетенями. В будущем нас ждет еще несколько столь же громких нововведений, в том числе в вопросах контрактной системы, экономической и политики, системы правоохранительной деятельности (еще одна фаза реформы МВД) и ряд других начинаний. Это всё – звенья одной цепи укрепления вертикали власти. Россия сосредотачивается и продолжит этот процесс.В мире же, в случае, если США так и не сможет додавить Китай на серьезные уступки в ракурсе 5-6 месяцев начнется большое огораживание, в рамках которого страны не только начнут формировать собственные зоны влияния, но и активно вводить инструменты их огораживания. Как в части ограничения СМИ и интернет коммуникация, так и ограничений на ведение бизнеса и социальную активность.Причина этого предельно проста. Если США для сохранения мировой гегемонии необходимо загнать в Китай в жесткие экономические и международно-политические рамки, а сделать это не получится и тенденция к тому, что показатели Китая (реальные) будут опережать мифические показатели США продолжится у Америки не останется иных средств, как попытаться разделить мир на зоны экономико-политического влияния.Реально СШПА ждет несколько лет снижения экономического доминирования иуменьше6ния политических возможностей. И в этой связи вполне рациональным будет не пытаться победить Китай, а на некоторое время заморозить ситуацию, если не через договор с Китаем, то через создание не пересекаемых барьеров для китайского присутствия.Как это сделать? По лекалам холодной войны, разумеется. При этом, оставив США возможность стать хабом для всей своей зоны влияния на торговли с Китаем. Так будет преодолена зависимость США от поставок из Китая (они сохранятся только в ином выражении) и обеспечить себе транзакционную ренту за счет монополии на торговлю с Китаем. Перспектива эта опасна, поскольку имеет несколько уникальных черт.Первая – это Россия, которая не будет частью зоны влияния США (слишком серьезно огораживание посредством американской санкционной политики в отношении России), но и частью Китайской зоны влияния тоже не будет, так как это противоречит парадигме безопасности, выработанной в том числе на рефлексии от событий пятидесятых годов. Сколько бы мы не говорили о «дружбе» с Китаем, в подсознании всегда скрывается осознание угрозы, которая учтена во всех доктринах России. Присутствие России препятствует не только гегемонии, но и биполярности. Более того, Россия не только сама ведет себя как один из полюсов мира, но и пытается другие страны превратить в такие полюса, например, Индию (что было продемонстрировано в ходе визита туда Путина).Вторая – это зыбкость границ зон влияния. Слишком далеко зашли идеи глобальной торговли. Чтобы сразу перерубить все связующие узлы. А это значит, что растущий потенциал Китая будет продолжать давление и границы могут начать смещаться. В этом случае США необходимо превратить Китай, в массовой сознании, не только американцев, но и всех в рамках своей зоны влияния в некий мифологизированный образ экзистенциального врага. При этом, идея сделать таким китайский «коммунизм» натыкается на опошливание этой идей в американской масс-культуре все последние 30 лет и ущербность антитезиса в лице американского капитализма, утратившего свою былую притягательность и мифологию. Как итог – плавающие границы зон и попытка их укрепить.А это значит, что, если кому-то удастся застолбить за собой какую-то зону в том или ином макрорегионе (как, например, России в Сирии), в итоге можно рассчитывать на игру по расширению собственной зоны влияния. А это уже совсем другой уровень планирования и организации.В таком случае, год будет очень и очень интересным и. безусловно запоминающимся. Дай Бог, чтобы позитивно.М.Тирских