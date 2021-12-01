Не один год я под постами связанными с "Мемориалом" писал, что "Мемориал должен быть запрещен на территории РФ".И вот, перед новогодними праздниками прилетел нежданный подарок - суд постановил ликвидировать на территории РФ иностранного агента "Международный Мемориал".Перед вынесением приговора, прокурор заявил, что "Мемориал" занимался искажением истории на иностранные деньги, реабилитировал нацизм и создавал искаженный образ СССР.На прениях сторон представитель Генпрокуратуры Алексей Жафяров заявил, что организация несет общественную угрозу, «спекулирует на теме политических репрессий, искажает историческую память, в том числе о Великой Отечественной войне и создает лживый образ СССР как террористического государства», сообщает корреспондент РБК.Кроме того, обвинение считает, что «Мемориал» под видом восстановления исторической памяти пытается «реабилитировать нацистских преступников и изменников родины». Жафяров уточнил, что за это «кто-то платит».https://www.rbc.ru/politics/28... - цинкВ общем, отличный подарок к Новому Году. "Мемориал" ликвидирован на территории РФ!Сolonel Сassad