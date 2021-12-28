Завтра в Луганске еще более сложные погодные условия



«С 21:00 28 декабря до 21:00 29 декабря на территории региона будет облачно, ночью и утром снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега; днем местами мокрый снег с дождем, местами туман, гололедные отложения; на дорогах гололедица, снежный накат; ветер юго-восточный 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 градусов мороза, днем минус 3 — плюс 2 градуса», — прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 4-6 градусов, днем — минус 1 — плюс 1 градус.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 5-7 градусов ниже нуля ночью и минус 1 — 1 градус тепла днем.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

По предварительному прогнозу, в ближайшие дни ожидаются сложные погодные условия и колебания температурного фона. Погода в Луганске - Сегодня, 23:00 160 Температура воздуха в регионе 29 декабря будет колебаться от 9 градусов ниже нуля ночью до 2 градусов тепла днем, на дорогах ожидается гололедица, местами выпадет снег с дождем. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).«С 21:00 28 декабря до 21:00 29 декабря на территории региона будет облачно, ночью и утром снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега; днем местами мокрый снег с дождем, местами туман, гололедные отложения; на дорогах гололедица, снежный накат; ветер юго-восточный 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 градусов мороза, днем минус 3 — плюс 2 градуса», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 4-6 градусов, днем — минус 1 — плюс 1 градус.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 5-7 градусов ниже нуля ночью и минус 1 — 1 градус тепла днем.Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.По предварительному прогнозу, в ближайшие дни ожидаются сложные погодные условия и колебания температурного фона. Погода в Луганске - Сегодня, 23:00 160

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