Ставка на Манчестер Сити — Челси. Разбор предстоящего матча
Состояние команд. История личных встреч. Ставка на матч Манчестер Сити — Челси
Ставка на матч Манчестер Сити — Челси
В 22 туре Английской премьер-лиги 15 января 2022 года состоится встреча Манчестер Сити и Челси. Если не случится перенесенных матчей, это будет первая игра обоих соперников после двухнедельной паузы. В рамках 21 тура АПЛ Манчестеру предстоит матч с Арсеналом, а Челси играет с Ливерпулем.
Данная статья также написана с учетом взглядов некоторых капперов, среди которых многие, в том числе, например, Дед Футбол, Филипп Столяров, Андрей Ефимов отзывы о которых каждый изучит самостоятельно.
Состояние команд
Манчестер Сити по итогам 18 тура вышел на первое место в турнирной таблице. В копилке команды Пепа Гвардиолы 15 из 15 возможных очков за последние пять туров. В противовес, команда под руководством Томаса Тухеля, хорошо показав себя в первых играх сезона, значительно сбавила темпы и за последние пять матчей завоевала только две победы (при двух поражениях и одной ничьей). Манчестер Сити существенно опережает соперника по форме, однако у Челси есть две недели, чтобы исправить ситуацию.
История личных встреч
Результаты личных встреч показывают, что из последних четырех матчей команда Ман Сити трижды проигрывала Челси, однако в последнем противостоянии смогла вырвать победный гол. Таким образом, в текущем сезоне «горожане” выходят вперед.
Стили игры обеих команд давно определились. Команда Пепа Гвардиолы славится устоявшимся стилем и тотальным контролем мяча, которые не меняются независимо от оппонента. В противовес Челси сильна в обороне и умело подстраивается под игру соперника. «Аристократы” всегда выбирают позицию второго номера, выжидая позиции для эффективной контратаки.
Оба соперника часто пропускают возможные голы, занимая место в топ-3 рейтинга («горожане” занимают первое место), однако и забивают много (Сити на втором месте по реализованным голам, Челси — на третьем).
Ставка на матч
Несмотря на то, что Манчестер Сити предпочитает агрессивный атакующий стиль, в данной встрече множества голов не предвидится. Челси уже доказали, что у них есть что противопоставить напору «горожан”. Как показывает последние матчи, завершившиеся на одном голе, вряд ли в этот раз будет забито больше. Так что надежным выбором будет ставка на ТМ 2.5. Рискованным вариантом с большими коэффициентами может быть ТМ 1.5, однако риск может оказаться неоправданным. Поэтому мы рекомендуем ставку на тотал 2.5 меньше.
Дополнительным прогнозом на тот случай, если форма команд не изменится к 22 туру (Манчестер Сити будет значительно вести по очкам, а Челси продолжит сдавать позиции), может быть ставка на Ф1 (0). Эта ставка может быть надежным решением, ведь в случае победы «горожан” ставка принесет прибыль, а при проигрыше будет просто возвращена с коэффициентом 1.0. Если Челси не улучшит форму, то одержать победу им будет сложно.
Состояние команд ?История личных встреч ?Ставка на матч Манчестер Сити ? Челси
Новости Футбола - Сегодня, 22:30 108
Ставка на матч Манчестер Сити — Челси
В 22 туре Английской премьер-лиги 15 января 2022 года состоится встреча Манчестер Сити и Челси. Если не случится перенесенных матчей, это будет первая игра обоих соперников после двухнедельной паузы. В рамках 21 тура АПЛ Манчестеру предстоит матч с Арсеналом, а Челси играет с Ливерпулем.
Данная статья также написана с учетом взглядов некоторых капперов, среди которых многие, в том числе, например, Дед Футбол, Филипп Столяров, Андрей Ефимов отзывы о которых каждый изучит самостоятельно.
Состояние команд
Манчестер Сити по итогам 18 тура вышел на первое место в турнирной таблице. В копилке команды Пепа Гвардиолы 15 из 15 возможных очков за последние пять туров. В противовес, команда под руководством Томаса Тухеля, хорошо показав себя в первых играх сезона, значительно сбавила темпы и за последние пять матчей завоевала только две победы (при двух поражениях и одной ничьей). Манчестер Сити существенно опережает соперника по форме, однако у Челси есть две недели, чтобы исправить ситуацию.
История личных встреч
Результаты личных встреч показывают, что из последних четырех матчей команда Ман Сити трижды проигрывала Челси, однако в последнем противостоянии смогла вырвать победный гол. Таким образом, в текущем сезоне «горожане” выходят вперед.
Стили игры обеих команд давно определились. Команда Пепа Гвардиолы славится устоявшимся стилем и тотальным контролем мяча, которые не меняются независимо от оппонента. В противовес Челси сильна в обороне и умело подстраивается под игру соперника. «Аристократы” всегда выбирают позицию второго номера, выжидая позиции для эффективной контратаки.
Оба соперника часто пропускают возможные голы, занимая место в топ-3 рейтинга («горожане” занимают первое место), однако и забивают много (Сити на втором месте по реализованным голам, Челси — на третьем).
Ставка на матч
Несмотря на то, что Манчестер Сити предпочитает агрессивный атакующий стиль, в данной встрече множества голов не предвидится. Челси уже доказали, что у них есть что противопоставить напору «горожан”. Как показывает последние матчи, завершившиеся на одном голе, вряд ли в этот раз будет забито больше. Так что надежным выбором будет ставка на ТМ 2.5. Рискованным вариантом с большими коэффициентами может быть ТМ 1.5, однако риск может оказаться неоправданным. Поэтому мы рекомендуем ставку на тотал 2.5 меньше.
Дополнительным прогнозом на тот случай, если форма команд не изменится к 22 туру (Манчестер Сити будет значительно вести по очкам, а Челси продолжит сдавать позиции), может быть ставка на Ф1 (0). Эта ставка может быть надежным решением, ведь в случае победы «горожан” ставка принесет прибыль, а при проигрыше будет просто возвращена с коэффициентом 1.0. Если Челси не улучшит форму, то одержать победу им будет сложно.
Состояние команд ?История личных встреч ?Ставка на матч Манчестер Сити ? Челси
Новости Футбола - Сегодня, 22:30 108
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