Украина должна вернуть деньги 275 тысячам пенсионерам — переселенцам
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова встретилась с представительницей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Каролиной Линдхольм Биллинг. На встрече они обсудили соблюдение прав внутренне перемещенных лиц, а также вызовы из-за миграционного кризиса, сложившегося на границе Республики Беларусь со странами ЕС, сообщила Денисова Facebook.
Также она подчеркнула, «что на протяжении 2021 года чаще всего нарушались права внутри перемещенных лиц на социальную защиту и свободу передвижения».
«Граждане, оставшиеся проживать на временно оккупированных территориях, не имеют возможности оформления украинских документов социального положения», подчеркнула Уполномоченная.
Также омбудсмен подчеркнула, что «на 1 декабря 2021 года существует задолженность по пенсионным выплатам перед 275 тысячами переселенцев, в том числе в соответствии с решениями судов, на сумму свыше 11 миллиардов гривен». Новости Региона - Сегодня, 07:00 95
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