Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова встретилась с представительницей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Каролиной Линдхольм Биллинг. На встрече они обсудили соблюдение прав внутренне перемещенных лиц, а также вызовы из-за миграционного кризиса, сложившегося на границе Республики Беларусь со странами ЕС, сообщила Денисова Facebook.Также она подчеркнула, «что на протяжении 2021 года чаще всего нарушались права внутри перемещенных лиц на социальную защиту и свободу передвижения».«Граждане, оставшиеся проживать на временно оккупированных территориях, не имеют возможности оформления украинских документов социального положения», подчеркнула Уполномоченная.Также омбудсмен подчеркнула, что «на 1 декабря 2021 года существует задолженность по пенсионным выплатам перед 275 тысячами переселенцев, в том числе в соответствии с решениями судов, на сумму свыше 11 миллиардов гривен». Новости Региона - Сегодня, 07:00 95