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Сегодня в Луганске усиление ветра, мокрый снег, туман и гололедица

bot 29-12-2021, 07:15127Новости
Сегодня в Луганске усиление ветра, мокрый снег, туман и гололедица
В Луганске 29 декабря усиление ветра до 18 м/с, налипание мокрого снега, туман и гололед. Об этом сообщает Луганский Центре гидрометеорологии (ЦГМ).
«В течение суток 29 декабря местами по территории региона ожидается туман, гололедные отложения. Ночью и утром 29 декабря в Луганске и местами по территории региона ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-18 м/сек, налипание мокрого снега», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - Сегодня, 06:31 110

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