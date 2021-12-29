Сегодня в Луганске усиление ветра, мокрый снег, туман и гололедица



«В течение суток 29 декабря местами по территории региона ожидается туман, гололедные отложения. Ночью и утром 29 декабря в Луганске и местами по территории региона ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-18 м/сек, налипание мокрого снега», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - Сегодня, 06:31 110 В Луганске 29 декабря усиление ветра до 18 м/с, налипание мокрого снега, туман и гололед. Об этом сообщает Луганский Центре гидрометеорологии (ЦГМ).«В течение суток 29 декабря местами по территории региона ожидается туман, гололедные отложения. Ночью и утром 29 декабря в Луганске и местами по территории региона ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-18 м/сек, налипание мокрого снега», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - Сегодня, 06:31 110

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