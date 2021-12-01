В январе изменят график доставки пенсий луганским пенсионерам
Выплатной период для доставки пенсий в январе начнется в Луганске с 6 января
Правительство Республики своим постановлением установило выплатной период для доставки пенсий в январе 2022 года из-за переноса выходных дней.
« руководствуясь постановлением Правительства от 23.11.2021 № 980/21 «О переносе выходных дней в 2022 году», Правительство ЛНР постановляет: 1. Установить выплатной период для доставки пенсий в январе 2022 года с 06 по 25 число«, — говорится в постановлении.
Ранее журналисты проинформировало о выходных днях в период празднования Нового года и Рождества Христова. Удобный город - Сегодня, 08:00 180
Правительство Республики своим постановлением установило выплатной период для доставки пенсий в январе 2022 года из-за переноса выходных дней.
« руководствуясь постановлением Правительства от 23.11.2021 № 980/21 «О переносе выходных дней в 2022 году», Правительство ЛНР постановляет: 1. Установить выплатной период для доставки пенсий в январе 2022 года с 06 по 25 число«, — говорится в постановлении.
Ранее журналисты проинформировало о выходных днях в период празднования Нового года и Рождества Христова. Удобный город - Сегодня, 08:00 180
Метки: {keywords}