Во сколько обойдется килограмм запрещенного салата «Оливье» жителям Донбасса
Из расчета Национального научного центра «Институт аграрной экономики» в 2022 году новогодний стол подорожает на 8,1%. Чтобы узнать сколько именно будут стоить новогодние блюда в разных городах Донецкой и Луганской областей журналисты прошли по торговым точкам в Краматорске, Мариуполе и Северодонецке. Об этом сообщает Восточный вариант.
Так, самые дорогие яйца продают в Краматорске — 40 гривен за десяток яиц, в Северодонецке — 32,90 грн и 33,50 грн в Мариуполе.
Цены на яйца, мясо и грибы в предновогодние праздники особенно растут, поэтому большие разногласия могут быть связаны с разным темпом роста.
Свекла морковь и картофель, во всех городах стоят примерно одинаково.
А вот зеленый горошек консервированый, в Мариуполе стоил 18,50 грн против 25,90 грн в Краматорске и Северодонецке.
Стоимость копченой колбасы в Мариуполе — 165 грн, Северодонецк — 179,90 грн, Краматорск — 185 грн.
В локациях, где мониторили цены, один килограмм вареной колбасы в Мариуполе стоит 150 гривен, в Краматорске и Северодонецке по 105 гривен.
Стоимость сельди примерно одинакова, Краматорск — 75 грн, Мариуполь — 73,50 грн. А в Северодонецке на выбор были лишь расфасованы филе в масле 51,30 грн за 300 граммов. Братья расфасованные филе дороже.
Исходя из цен на продукты, за 1 килограмм салата «Селедка под шубой» обойдется жителям Краматорска в 58,39 грн, Северодонецка в 75,96 грн, Мариуполя в 58,16 грн.
За 1 килограмм салата «Оливье» придется заплатить:
в Краматорске — 109,41 грн,
в Северодонецке — 105,33 грн,
в Мариуполе — 124,05 грн.
Запеченная в духовке курица с овощами за 1 килограмм в Краматорск — 98,32 грн, в Северодонецк — 93,50 грн, в Мариуполе — 85,66 грн.
Стоимость мандаринов, самая низкая в Северодонецке — 25,30 грн за килограмм. В Краматорске и Мариуполе они стоят примерно одинаково — 35 и 33,50 грн за килограмм.
Обычная нарезка из сыра и копченой колбасы обойдется в Краматорске — 103,75 грн, в Северодонецке — 102,48 грн, в Мариуполе — 98,75 грн.
Самое дорогое блюдо на столе — бутерброды с красной икрой в Краматорске будут стоить 208 гривен, в Северодонецке — 200 гривен, а в Мариуполе 163 гривны.
Исходя из этого общая стоимость новогоднего стола составит:
в Краматорске около 612 гривен,
в Северодонецке — 602 гривны,
в Мариуполе — 563 гривны.
Новости Региона - Сегодня, 09:00 114
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