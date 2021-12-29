У луганского губернатора появился новый — «цифровой» заместитель
Кабмин согласовал назначение Владимира Чередниченко заместителем главы Луганской ОГА по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации (Chief Digital transformation Officer, CDTO). Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
Главные задачи CDTO Луганщины: реинжиниринг процессов работы в облгосадминистрации, развитие сети ЦНАП, внедрение e-услуг, покрытие скоростным интернетом, развитие системы видеонаблюдения, повышение уровня цифровой грамотности жителей региона.
По информации Вільного радіо, чиновнику 36 лет, руководитель районного штаба «ЗеКоманда» в Бахмуте Донецкой области, до этого политический опыт отсутствует. Бизнесмен, основатель и владелец двух фитнес-клубов, ночного клуба, кафе. Соучредитель ОО «Бизнес лаб». До 2014 в Донецке возглавлял департамент информационных технологий одной из крупнейших европейских автомобильных компаний. Новости Региона - Сегодня, 10:00 5
Главные задачи CDTO Луганщины: реинжиниринг процессов работы в облгосадминистрации, развитие сети ЦНАП, внедрение e-услуг, покрытие скоростным интернетом, развитие системы видеонаблюдения, повышение уровня цифровой грамотности жителей региона.
По информации Вільного радіо, чиновнику 36 лет, руководитель районного штаба «ЗеКоманда» в Бахмуте Донецкой области, до этого политический опыт отсутствует. Бизнесмен, основатель и владелец двух фитнес-клубов, ночного клуба, кафе. Соучредитель ОО «Бизнес лаб». До 2014 в Донецке возглавлял департамент информационных технологий одной из крупнейших европейских автомобильных компаний. Новости Региона - Сегодня, 10:00 5
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