До 31 декабря не будет работать мобильный Ощадбанк на Донбассе

В Донецкой области с 28 по 31 декабря в связи с капитальным ремонтом не будут работать мобильные подразделения Ощадбанка. Об этом сообщает Восточный Вариант со ссылкой на ДонОГА«Мобильные подразделения Донецкого областного управления АО «Ощадбанк» не будут работать 28-31 декабря, поскольку находятся на капитальном ремонте», — говорится в сообщении.Отмечается, что отделение банка на КПВВ «Новотроицкое» будет работать на постоянной основе — с 08:00 до 16:00 (понедельник — пятница).Как напомнили в ОГА, с целью расширения территории банковского обслуживания населения и обеспечения государством своевременного выполнения социальных выплат и пособий у линии разграничения в Донецкой и Луганской областях АО «Ощадбанк» осуществляются мероприятия по функционированию передвижных мобильных подразделений банка на базе автомобиля КрАЗ. Новости Региона - Сегодня, 09:29 92