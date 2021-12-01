У клиентов ПриватБанка осталось только двое суток. Банк закроет все свои отделения
ПриватБанк сообщил своим клиентам график работы на новогодние праздники. Отделения финучреждения по всей Украине будут работать 31 декабря на час меньше, чем обычно, а с 1 по 3 января — будут закрыты.
У клиентов ПриватБанка, которым в конце года нужно закрыть свои вопросы, осталось три дня. Во вторник, среду и четверг банк будет работать в привычном режиме (с 9:00 до 18:00), а в пятницу (31 декабря) — до 17:00. Платежи 31 декабря будут приниматься только до 13:00. Работники банка вернутся на работу 4 января.
С 7 по 9 января ПриватБанк снова будет закрыт в связи с Рождеством. Вероятно, рабочий день будет перенесен с пятницы на другой день, но пока в банке об этом не сообщают.
При этом, все клиенты ПриватБанка даже в праздничные дни смогут пополнять мобильный телефон, оплачивать коммунальные услуги и совершать другие платежи не выходя из дома через мобильное приложение Приват24. Электронные платежи будут выполняться, но деньги на счет всем адресатам поступят уже 4 января.
Заявки на валютно-обменные операции в ПриватБанке 31 декабря будут приниматься до 13:00, но платежи за границу уже осуществляться не будут. Их нужно успеть сделать до 30 декабря включительно. 7,8 и 9 января также будут выходными днями.
Банкоматы и терминалы ПриватБанка продолжат на Новый год и Рождество работать круглосуточно. Новости Украины - Сегодня, 14:32 155
У клиентов ПриватБанка, которым в конце года нужно закрыть свои вопросы, осталось три дня. Во вторник, среду и четверг банк будет работать в привычном режиме (с 9:00 до 18:00), а в пятницу (31 декабря) — до 17:00. Платежи 31 декабря будут приниматься только до 13:00. Работники банка вернутся на работу 4 января.
С 7 по 9 января ПриватБанк снова будет закрыт в связи с Рождеством. Вероятно, рабочий день будет перенесен с пятницы на другой день, но пока в банке об этом не сообщают.
При этом, все клиенты ПриватБанка даже в праздничные дни смогут пополнять мобильный телефон, оплачивать коммунальные услуги и совершать другие платежи не выходя из дома через мобильное приложение Приват24. Электронные платежи будут выполняться, но деньги на счет всем адресатам поступят уже 4 января.
Заявки на валютно-обменные операции в ПриватБанке 31 декабря будут приниматься до 13:00, но платежи за границу уже осуществляться не будут. Их нужно успеть сделать до 30 декабря включительно. 7,8 и 9 января также будут выходными днями.
Банкоматы и терминалы ПриватБанка продолжат на Новый год и Рождество работать круглосуточно. Новости Украины - Сегодня, 14:32 155
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