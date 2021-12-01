У клиентов ПриватБанка осталось только двое суток. Банк закроет все свои отделения



У клиентов ПриватБанка, которым в конце года нужно закрыть свои вопросы, осталось три дня. Во вторник, среду и четверг банк будет работать в привычном режиме (с 9:00 до 18:00), а в пятницу (31 декабря) — до 17:00. Платежи 31 декабря будут приниматься только до 13:00. Работники банка вернутся на работу 4 января.



С 7 по 9 января ПриватБанк снова будет закрыт в связи с Рождеством. Вероятно, рабочий день будет перенесен с пятницы на другой день, но пока в банке об этом не сообщают.

При этом, все клиенты ПриватБанка даже в праздничные дни смогут пополнять мобильный телефон, оплачивать коммунальные услуги и совершать другие платежи не выходя из дома через мобильное приложение Приват24. Электронные платежи будут выполняться, но деньги на счет всем адресатам поступят уже 4 января.

Заявки на валютно-обменные операции в ПриватБанке 31 декабря будут приниматься до 13:00, но платежи за границу уже осуществляться не будут. Их нужно успеть сделать до 30 декабря включительно. 7,8 и 9 января также будут выходными днями.



Банкоматы и терминалы ПриватБанка продолжат на Новый год и Рождество работать круглосуточно. Новости Украины - Сегодня, 14:32 155 ПриватБанк сообщил своим клиентам график работы на новогодние праздники. Отделения финучреждения по всей Украине будут работать 31 декабря на час меньше, чем обычно, а с 1 по 3 января — будут закрыты.У клиентов ПриватБанка, которым в конце года нужно закрыть свои вопросы, осталось три дня. Во вторник, среду и четверг банк будет работать в привычном режиме (с 9:00 до 18:00), а в пятницу (31 декабря) — до 17:00. Платежи 31 декабря будут приниматься только до 13:00. Работники банка вернутся на работу 4 января.С 7 по 9 января ПриватБанк снова будет закрыт в связи с Рождеством. Вероятно, рабочий день будет перенесен с пятницы на другой день, но пока в банке об этом не сообщают.При этом, все клиенты ПриватБанка даже в праздничные дни смогут пополнять мобильный телефон, оплачивать коммунальные услуги и совершать другие платежи не выходя из дома через мобильное приложение Приват24. Электронные платежи будут выполняться, но деньги на счет всем адресатам поступят уже 4 января.Заявки на валютно-обменные операции в ПриватБанке 31 декабря будут приниматься до 13:00, но платежи за границу уже осуществляться не будут. Их нужно успеть сделать до 30 декабря включительно. 7,8 и 9 января также будут выходными днями.Банкоматы и терминалы ПриватБанка продолжат на Новый год и Рождество работать круглосуточно. Новости Украины - Сегодня, 14:32 155

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