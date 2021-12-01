Украинцы назвали Зеленского разочарованием года

"Правда, в обоих случаях заметен рост показателей. В этом году Зеленского назвали "политиком года" 17 процентов, тогда как в 2020-м – 14,8 процента. С другой стороны, 45 процентов опрошенных назвали именно Зеленского "разочарованием года", а в 2020-м 28 процентов считали его "неудачником года", — следует из результатов исследования.

Фото: CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /Число украинцев, разочаровавшихся в президенте Владимире Зеленском, за год увеличилось на 17 процентов, до 45 процентов, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова совместно с фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, передает РИА Новости.Отмечается, что украинский лидер второй год подряд возглавляет рейтинги "Политик года" и "Разочарование года".Второе место в первой номинации разделили экс-президент Петр Порошенко (8,1 процента) и бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков (восемь процентов). При этом в категории "разочарование года" Порошенко упоминали чаще (8,5 процента), чем Разумкова (три процента).Кроме того, Зеленский лидирует в рейтинге "человек года". За него проголосовали 8,5 процента опрошенных. На втором месте Порошенко с 3,6 процента, на третьем — Разумков с 3,3 процента.Еще по 3,1 процента украинцев назвали таковым экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и основателя Tesla Илона Маска, 2,7 процента — президента США Джо Байдена. Российский лидер Владимир Путин набрал 1,1 процента голосов.Вместе с тем почти 15 процентов граждан сообщили, что к "политику года" никого бы не отнесли, почти 20 процентов затруднились с ответом, а пять процентов не захотели говорить.Исследование проводилось с 17 по 22 декабря методом интервью face to face по месту жительства респондентов. Спросить удалось 2018 человек в возрасте от 18 лет.