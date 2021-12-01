В 2022 году получить пенсию смогут не все.



Меры по повышению пенсионного возраста, которые предпринимаются в Украине, приведут к тому что с 1 января 2022 года не каждый 60-летний пенсионер выйдет на заслуженный отдых.

Бюджетом предусмотрено повышение пенсионных выплат всем категориям пенсионеров, однако для выхода на пенсию нужно удовлетворять установленные законом требования по возрасту и страховому стажу, пишет «Судебно-юридическая газета«.

С начала 2022 года украинцы станут пенсионерами при условии, что:

в 60 лет имеют стаж от 29 лет;

в 63 года имеют стаж от 19 до 29 лет;

в 65 лет имеют стаж от 15 до 19 лет.



Тем гражданам Украины, чей рабочий стаж составляет менее 15 лет, пенсионные выплаты начисляться не будут. Для данной категории предусмотрены лишь пособия при условии, что их доход — меньше прожиточного минимума. Новости Украины - Сегодня, 16:00 163 С начала 2022 года украинцы могуть стать пенсионерами при нескольких обязательных условиях.Меры по повышению пенсионного возраста, которые предпринимаются в Украине, приведут к тому что с 1 января 2022 года не каждый 60-летний пенсионер выйдет на заслуженный отдых.Бюджетом предусмотрено повышение пенсионных выплат всем категориям пенсионеров, однако для выхода на пенсию нужно удовлетворять установленные законом требования по возрасту и страховому стажу, пишет «Судебно-юридическая газета«.С начала 2022 года украинцы станут пенсионерами при условии, что:в 60 лет имеют стаж от 29 лет;в 63 года имеют стаж от 19 до 29 лет;в 65 лет имеют стаж от 15 до 19 лет.Тем гражданам Украины, чей рабочий стаж составляет менее 15 лет, пенсионные выплаты начисляться не будут. Для данной категории предусмотрены лишь пособия при условии, что их доход — меньше прожиточного минимума. Новости Украины - Сегодня, 16:00 163

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