В Луганске отменили поезд на новогодние праздники
«Луганская железная дорога» (ЛЖД) сообщила об отмене движения пассажирского поезда Луганск-Ясиноватая 1 января.
«В связи со снижением пассажиропотока в новогодние праздники на сутки 1 января 2022 года отменяется курсирование пассажирского поезда № 604/603 сообщением Луганск — Ясиноватая — Луганск», — говорится в сообщении.
В дальнейшем пассажирский поезд № 604 сообщением Луганск-Ясиноватая будет следовать по следующему расписанию:
— со 2 по 30 января по четным числам из Луганска;
— с 3 по 31 января по нечетным числам из Ясиноватой.
Пассажирский поезд № 603 сообщением Ясиноватая-Луганск будет следовать по такому расписанию:
— со 2 по 30 января по четным числам из Ясиноватой;
— с 3 по 31 января по нечетным числам из Луганска. Удобный город - Сегодня, 15:44 229
«В связи со снижением пассажиропотока в новогодние праздники на сутки 1 января 2022 года отменяется курсирование пассажирского поезда № 604/603 сообщением Луганск — Ясиноватая — Луганск», — говорится в сообщении.
В дальнейшем пассажирский поезд № 604 сообщением Луганск-Ясиноватая будет следовать по следующему расписанию:
— со 2 по 30 января по четным числам из Луганска;
— с 3 по 31 января по нечетным числам из Ясиноватой.
Пассажирский поезд № 603 сообщением Ясиноватая-Луганск будет следовать по такому расписанию:
— со 2 по 30 января по четным числам из Ясиноватой;
— с 3 по 31 января по нечетным числам из Луганска. Удобный город - Сегодня, 15:44 229
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