Украина запретила ввоз пяти детских книг из России

"Госкомтелерадио отказал украинскому импортеру в выдаче разрешения на ввоз с территории России пяти названий детских книг, в которых присутствует пропаганда государства-агрессора… В частности, детские книги российского издательства "Издательский дом "Проф-Пресс" с нейтральными названиями "Высокие технологии: Из фантастики в реальность", "Современные профессии", "Знаменитые животные", которые импортер хотел распространять в Украине, проиллюстрированы изображениями силовиков, военных и военной техники государства-агрессора", - говорится в сообщении.

Фото: © Fotolia / falcnГосударственный комитет телевидения и радиовещания Украины не дал разрешение на ввоз в страну пяти детских книг из России, в том числе из-за хвалебного стихотворения о ВС РФ и выделения среди заслуг Екатерины II увеличения российской армии, сообщила в среду пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.Кроме того, в книге "365 сказок и стихов на каждый день" есть стихотворение, которое воспевает российскую армию, которая всех "защищает и спасает человечество". Также в книге "Удивительные факты" Л. Соколовой отдельная глава посвящена "великой императрице" Екатерине II, самыми большими ее заслугами автор называет увеличение российской армии и "захват чужих территорий".По данным пресс-службы, в этом году в Госкомтелерадио поступило на рассмотрение почти 7,2 тысячи заявлений о предоставлении разрешений на ввоз издательской продукции из РФ. По результатам рассмотрения заявлений выдано 6442 разрешения на ввоз и предоставлено 754 отказа в выдаче разрешений. Кроме того, Госкомтелерадио выдало приказ, которым были аннулированы 2226 разрешений на ввоз издательской продукции с территории РФ.В конце 2016 года занимавший на тот момент пост президента Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.