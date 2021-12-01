Важно быть рядом в трудный момент. Благотворительный фонд «За Луганщину»

С начала 2021 года благотворительный фонд «За Луганщину», а также меценаты из Киева, Одессы, Полтавы, Кропивницкого, Риги, Северодонецка, Чернигова выделили пострадавшим жителям Сиротино, Вороново, Муратово, Смоляниново, Метелкино, Осколоновки помощи более, чем на 1 миллион гривен, а именно: шифер, строительные доски и стройматериалы на сумму более 600 тыс. грн.Шифером перекрыты более 50-ти крыш домов и хозяйственных построек. Предоставили денежные сертификаты на приобретение стройматериалов (больше 80 тыс. грн).Передали бытовую технику погорельцам (микроволновые печи, электрочайники, обогреватели) .Детям пострадавших поселков — канцелярские товары.Привезли саженцы фруктовых деревьев для озеленения Сиротино, Вороново, Муратово.Неоднократно организовывали уборку и вывоз обломков сгоревших домов с поселка Сиротино с помощью тяжелой техники (камазы, тракторы, манипуляторы).Начиная с осени, к приближению холодов Благотворительным фондом закуплены и привезены для отопления более 100 кубометров дров (больше 200 тыс. грн).Это та небольшая часть всей помощи, которая была предоставлена нашим фондом для земляков. Дальше — больше!У Благотворительного фонда «За Луганщину» есть надёжные партнёры-меценаты, которым небезразлична судьба наших земляков. Уже не первый раз оказывает помощь жителям Луганщины предприниматель из Полтавы Светлана Свищева — руководитель проекта «Сорочинская ярмарка». Это гуманитарная помощь погорельцам от пожаров 2020 г. (теплая одежда, продукты питания), содействие развитию малого бизнеса переселенцев.Фонд выражает большую признательность своим партнёрам-меценатам: учредителю НПП «Технобим» Роману Страшко за помощь людям бытовой техникой, Юрию Мавродиеву и Фонду «Мистецька Ініціатива», возглавляемому Игорем Коржом, за строительные материалы для погорельцев. Больше чем на 500 тыс. грн было привезено ими только строительного шифера в пострадавшие населенные пункты.Всегда поддерживает инициативы фонда и предприниматель из г. Северодонецк Дмитрий Ковалев (магазин «Профи»). Адресной помощью стройматериалами и бытовой техникой выручает он земляков.Радует то, что бизнесмены из других регионов Украины не только готовы оказывать помощь, но и приезжают на Луганщину, чтобы увидеть всё своими глазами и пообщаться с местными жителями.— Видел несколько раз, как в телеэфире народный депутат Максим Ткаченко говорил о тяжёлом положении людей на Луганщине, которые год назад пострадали от лесных пожаров. А это ведь конкретные человеческие истории, проблемы и беды. В решении которых можно и нужно принять участие.— Возможности широкие. Кто-то может оказать адресную помощь, конкретным жителям. А возможно пробовать инвестировать в новые проекты на Донбассе. Потому что люди здесь не бросили все, не уехали а стараются сделать свою жизнь лучше. Думаю, что помогая им, мы помогаем всем нам наладить жизнь в Украине.Особенно хотелось отметить самых близких и надёжных соратников во всех инициативах Благотворительного фонда: Юрия Пономаренко, Ярослава Мисинкевича и Григора Адамяна. Людей, которые всегда готовы подставить своё плечо первыми.И конечно, всегда рядом команда народных депутатов, друзей Луганщины.В этом году благотворительный фонд организовал для земляков три классных концерта поистине настоящего украинского искусства. Это легендарные коллективы, которые являются визитной карточкой Украины: ансамбль им. Вирского и хор им. Верёвки и популярная рок-группа «Беz обмежень». Такие масштабные коллективы Луганщина увидела благодаря личной инициативе и поддержке народного депутата Максима Ткаченка.Команда Благотворительного фонда «За Луганщину» выражает признательность всем меценатам, друзьям, которые были весь этот год неравнодушны к проблемам Луганщины. Надеемся, что новый 2022 год принесет нам хорошие, добрые поводы для работы и долгожданный мир нашей земле!Новости Региона - Сегодня, 16:04 123