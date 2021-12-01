Важно быть рядом в трудный момент. Благотворительный фонд «За Луганщину»
С начала 2021 года благотворительный фонд «За Луганщину», а также меценаты из Киева, Одессы, Полтавы, Кропивницкого, Риги, Северодонецка, Чернигова выделили пострадавшим жителям Сиротино, Вороново, Муратово, Смоляниново, Метелкино, Осколоновки помощи более, чем на 1 миллион гривен, а именно: шифер, строительные доски и стройматериалы на сумму более 600 тыс. грн.
Шифером перекрыты более 50-ти крыш домов и хозяйственных построек. Предоставили денежные сертификаты на приобретение стройматериалов (больше 80 тыс. грн).
Передали бытовую технику погорельцам (микроволновые печи, электрочайники, обогреватели) .
Детям пострадавших поселков — канцелярские товары.
Привезли саженцы фруктовых деревьев для озеленения Сиротино, Вороново, Муратово.
Неоднократно организовывали уборку и вывоз обломков сгоревших домов с поселка Сиротино с помощью тяжелой техники (камазы, тракторы, манипуляторы).
Начиная с осени, к приближению холодов Благотворительным фондом закуплены и привезены для отопления более 100 кубометров дров (больше 200 тыс. грн).
Это та небольшая часть всей помощи, которая была предоставлена нашим фондом для земляков. Дальше — больше!
У Благотворительного фонда «За Луганщину» есть надёжные партнёры-меценаты, которым небезразлична судьба наших земляков. Уже не первый раз оказывает помощь жителям Луганщины предприниматель из Полтавы Светлана Свищева — руководитель проекта «Сорочинская ярмарка». Это гуманитарная помощь погорельцам от пожаров 2020 г. (теплая одежда, продукты питания), содействие развитию малого бизнеса переселенцев.
Фонд выражает большую признательность своим партнёрам-меценатам: учредителю НПП «Технобим» Роману Страшко за помощь людям бытовой техникой, Юрию Мавродиеву и Фонду «Мистецька Ініціатива», возглавляемому Игорем Коржом, за строительные материалы для погорельцев. Больше чем на 500 тыс. грн было привезено ими только строительного шифера в пострадавшие населенные пункты.
Всегда поддерживает инициативы фонда и предприниматель из г. Северодонецк Дмитрий Ковалев (магазин «Профи»). Адресной помощью стройматериалами и бытовой техникой выручает он земляков.
Радует то, что бизнесмены из других регионов Украины не только готовы оказывать помощь, но и приезжают на Луганщину, чтобы увидеть всё своими глазами и пообщаться с местными жителями.
Блиц — интервью с меценатом, бизнесменом из г. Одесса Андреем Юзвенко.
Вопрос:
— Как и почему тема помощи Луганщине коснулась Вас лично?
— Видел несколько раз, как в телеэфире народный депутат Максим Ткаченко говорил о тяжёлом положении людей на Луганщине, которые год назад пострадали от лесных пожаров. А это ведь конкретные человеческие истории, проблемы и беды. В решении которых можно и нужно принять участие.
Вопрос:
— Какие возможности и варианты для меценатства на Донбассе Вы видите на уровне украинских бизнесменов из других регионов?
— Возможности широкие. Кто-то может оказать адресную помощь, конкретным жителям. А возможно пробовать инвестировать в новые проекты на Донбассе. Потому что люди здесь не бросили все, не уехали а стараются сделать свою жизнь лучше. Думаю, что помогая им, мы помогаем всем нам наладить жизнь в Украине.
Особенно хотелось отметить самых близких и надёжных соратников во всех инициативах Благотворительного фонда: Юрия Пономаренко, Ярослава Мисинкевича и Григора Адамяна. Людей, которые всегда готовы подставить своё плечо первыми.
И конечно, всегда рядом команда народных депутатов, друзей Луганщины.
В этом году благотворительный фонд организовал для земляков три классных концерта поистине настоящего украинского искусства. Это легендарные коллективы, которые являются визитной карточкой Украины: ансамбль им. Вирского и хор им. Верёвки и популярная рок-группа «Беz обмежень». Такие масштабные коллективы Луганщина увидела благодаря личной инициативе и поддержке народного депутата Максима Ткаченка.
Команда Благотворительного фонда «За Луганщину» выражает признательность всем меценатам, друзьям, которые были весь этот год неравнодушны к проблемам Луганщины. Надеемся, что новый 2022 год принесет нам хорошие, добрые поводы для работы и долгожданный мир нашей земле!
Новости Региона - Сегодня, 16:04 123
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