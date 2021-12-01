Срочная новость! Украина отменила обязательную самоизоляцию и установку приложения «Вдома» при пересечении КПВВ
Кабинет министров отменил установку приложения «Вдома» при пересечении КПВВ с оккупированными территориями Донбасса и Крыма. Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«Мы проголосовали постановление, которое ждали тысячи людей... Мы отменили приложение «Вдома» для тех людей, кто пересекают КПВВ», — заявила она.
По ее словам, это позволит людям не стоят в очередях на КПВВ по несколько часов.
«Это очень большой шаг», — отметила Ирина Верещук.
«Уже завтра люди смогу спокойно, без использования приложения пересечь КПВВ, получить бесплатный тест на нашем КПВВ и поехать к своим родным», — пояснила министр.
Новости Региона - Сегодня, 18:08 205
«Мы проголосовали постановление, которое ждали тысячи людей... Мы отменили приложение «Вдома» для тех людей, кто пересекают КПВВ», — заявила она.
По ее словам, это позволит людям не стоят в очередях на КПВВ по несколько часов.
«Это очень большой шаг», — отметила Ирина Верещук.
«Уже завтра люди смогу спокойно, без использования приложения пересечь КПВВ, получить бесплатный тест на нашем КПВВ и поехать к своим родным», — пояснила министр.
Новости Региона - Сегодня, 18:08 205
Метки: {keywords}