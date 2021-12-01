Срочная новость! Украина отменила обязательную самоизоляцию и установку приложения «Вдома» при пересечении КПВВ



«Мы проголосовали постановление, которое ждали тысячи людей... Мы отменили приложение «Вдома» для тех людей, кто пересекают КПВВ», — заявила она.





«Уже завтра люди смогу спокойно, без использования приложения пересечь КПВВ, получить бесплатный тест на нашем КПВВ и поехать к своим родным», — пояснила министр.

