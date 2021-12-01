В Луганске на одну ночь разрешили работу кафе и ресторанов



« с целью обеспечения проведения праздничных мероприятий, посвященных Новому году, постановляю:

1. Приостановить действие запрета на работу кафе и ресторанов, предусмотренного указом главы ЛНР от 10.03.2015 № 73/01/03/15 «Об особенностях работы торговых точек» (с изменением), на территории ЛНР в период с 22:00 31 декабря 2021 года по 6:00 1 января 2022 года«, — говорится в указе.

В документе уточняется, что приостановление запрета не касается прифронтовых Кировска, Первомайска и Славяносербского района. Экономика - Сегодня, 18:00 80 Леонид Пасечник своим указом приостановил запрет на работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь.« с целью обеспечения проведения праздничных мероприятий, посвященных Новому году, постановляю:1. Приостановить действие запрета на работу кафе и ресторанов, предусмотренного указом главы ЛНР от 10.03.2015 № 73/01/03/15 «Об особенностях работы торговых точек» (с изменением), на территории ЛНР в период с 22:00 31 декабря 2021 года по 6:00 1 января 2022 года«, — говорится в указе.В документе уточняется, что приостановление запрета не касается прифронтовых Кировска, Первомайска и Славяносербского района. Экономика - Сегодня, 18:00 80

Метки: {keywords}