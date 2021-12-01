"Северный поток вЂ” 2" полностью готов к эксплуатации, заявил Миллер

"Сегодня в 12:58 по московскому времени "Газпром" завершил заполнение газом второй нитки газопровода "Северный поток — 2". Первая и вторая нитка газопровода "Северный поток — 2" находятся под рабочим давлением", — сказал он на совещании по прохождению осенне-зимнего периода.

"Хочу поздравить "Газпром" и ваших партнеров по "Северному потоку 2" с завершением работы по созданию этой крупной дополнительной магистрали и с тем, что она готова к работе", — отметил глава государства.

Фото: © РИА Новости / Екатерина СоловьеваГазопровод "Северный поток — 2" полностью готов к вводу в строй, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер президенту Владимиру Путину, передает РИА Новости.Путин поздравил с этим "Газпром" и его партнеров.Он подчеркнул, что теперь все зависит от Европы. Газ начнут качать после решения ЕС. Российский лидер напомнил, что речь идет о 55 миллиардах кубометров топлива в год."Северный поток — 2" достроили в сентябре. Он проложен из России в Европу через Балтийское море.Сейчас трубопровод проходит процедуру одобрения Федеральным сетевым агентством ФРГ. Процесс приостановили из-за того, что ведомство посчитало необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-"дочку" и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица, что необходимо по европейскому законодательству. После того как ее подадут и примут, регулятор возобновит процедуру, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия.Как сообщал вице-премьер Александр Новак, сертификация должна завершиться в течение первого полугодия 2022 года. Глава Федерального сетевого агентства Йохен Хоманн ранее говорил, что решения не ожидается в первой половине следующего года.