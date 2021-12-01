МВД Украины заявило о задержании бросившего бутылку в консульство России

"Недавно было задержано лицо, которое совершило это преступление. Собственно, ведутся сейчас следственные действия с этим лицом, а также лицами, которые могли быть заказчиками этого преступления", - сказал Монастырский на брифинге. Трансляцию вел телеканал "Рада".

Фото: © РИА Новости / СтрингерУкраинские правоохранители задержали человека, бросившего бутылку с зажигательной смесью в забор генконсульства РФ во Львове, сообщил в среду министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает РИА Новости.Ранее полиция Львовской области сообщила, что неизвестный ночью бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение генконсульства РФ во Львове, никто не пострадал, ущерба зданию нет. По данным полиции, возбуждено дело по статье "хулиганство". Генконсульство направило ноту в региональное представительство МИД Украины с требованием усилить меры его безопасности после нападения. Аналогичная нота пришла украинскому ведомству и от посольства РФ в Киеве.При этом министр считает, что это была провокация.