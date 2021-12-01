Прогноз погоды на 30 декабря
В четверг, 30 декабря, синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Температура днем -1 -6°C, ночью -6 -11°C. Ветер северо- восточный 3-8 м/сек. Ночью и утром — туман, надорогах гололедица.
Народный календарь: В этот день почитается память пророка Даниила и трех отроков Анания, Азария и Мисаила. В народе говорили, что «Ананий декабрь поторапливает». По наблюдениям наших предков, если в этот день был иней, то через неделю следовало ожидать теплой погоды. В старину была традиция в эту ночь жечь огромные костры и приговаривать: «Разгони, Огонь, потемь, постращай стужу...». Таким образом люди надеялись умягчить зиму, чтобы морозы ослабли. Погода в Луганске - Сегодня, 21:15 55
Народный календарь: В этот день почитается память пророка Даниила и трех отроков Анания, Азария и Мисаила. В народе говорили, что «Ананий декабрь поторапливает». По наблюдениям наших предков, если в этот день был иней, то через неделю следовало ожидать теплой погоды. В старину была традиция в эту ночь жечь огромные костры и приговаривать: «Разгони, Огонь, потемь, постращай стужу...». Таким образом люди надеялись умягчить зиму, чтобы морозы ослабли. Погода в Луганске - Сегодня, 21:15 55
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