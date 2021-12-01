Савченко рассказала о бесчисленных унижениях, которые НАТО готовит Украине

"Я была в Ираке и я знаю, как работает система коалиционных войск и как работает НАТО, я считаю, что для Украины это будет нехорошо. Если мы пойдем в НАТО, то украинские летчики будут подметать аэродром и собирать бычки, а американские летчики будут летать на наших аэродромах", — заявила она.

Фото: © РИА Новости / СтрингерБывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала "Наш" рассказала об унизительных перспективах Киева в Североатлантическом альянсе, передает РИА Новости.Как полагает Савченко, вступление в блок не даст стране ничего. Ей, как и Латвии, Литве и Эстонии, оставят пехотные батальоны и не дадут полной защиты, убеждена экс-парламентарий. В случае конфликта российскую армию удастся остановить только на границе с Германией или Францией, поэтому членство Украины в организации теряет смысл, подытожила она.