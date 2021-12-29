Донбасс. Оперативная лента военных событий 30.12.2021

"За истекшие сутки 29 декабря 2021 года, со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении ведомства.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.- Лента военных событий в Новороссии за 29.12.202109:55Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в СЦКК.Отмечается, что обстрелу подвергся поселок Озеряновка на горловском направлении. По населенному пункту выпущено 15 гранат из АГС.По данным представительства, жертв среди мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано.На линии разграничения ЛНР с Украиной соблюдался режим прекращения огня.09:00По информации представительства ЛНР В СЦКК, украинские войска за минувшие сутки огонь по территории Республики не открывали.