В Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и Байдена

"Президент Байден даст ясно понять, что есть дипломатический путь к деэскалации напряженности в регионе, если президент Путин в нем заинтересован", - сказал он в ходе телефонного брифинга.

Фото: © REUTERS / The White HouseПрезидент США Джо Байден заявит своему российскому коллеге Владимиру Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому заинтересованность, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома в преддверии разговора двух лидеров, передает РИА Новости.Разговор двух президентов намечен на четверг.В случае дальнейшего обострения ситуации уже подготовлены планы усиления НАТО и союзников альянса, включая дополнительные поставки вооружения на Украину, предупредил чиновник.