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В Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и Байдена

root Сегодня, 10:150Новости
В Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и Байдена
Фото: © REUTERS / The White House
Президент США Джо Байден заявит своему российскому коллеге Владимиру Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому заинтересованность, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома в преддверии разговора двух лидеров, передает РИА Новости.
"Президент Байден даст ясно понять, что есть дипломатический путь к деэскалации напряженности в регионе, если президент Путин в нем заинтересован", - сказал он в ходе телефонного брифинга.

Разговор двух президентов намечен на четверг.
В случае дальнейшего обострения ситуации уже подготовлены планы усиления НАТО и союзников альянса, включая дополнительные поставки вооружения на Украину, предупредил чиновник.

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