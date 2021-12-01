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Самолет-разведчик США провел полет над Восточной Украиной, сообщили СМИ

Sergey Сегодня, 10:150Новости
Самолет-разведчик США провел полет над Восточной Украиной, сообщили СМИ
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
Американский разведывательный самолет два дня назад совершил первый полет над территорией Восточной Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на европейское командование вооруженных сил США, передает РИА Новости.
"Полет, совершенный 27 декабря, стал первым случаем, когда самолет JSTARS занимался сбором данных в воздушном пространстве Украины", - приводит корреспондент телеканала в Twitter слова представителя EUCOM.

Самолет E-8 Joint STARS (Joint Surveillance Target Attack Radar System) – авиационный комплекс дальнего наблюдения и целеуказания, предназначенный для распознавания и классифицирования наземных целей в любое время суток при любых погодных условиях, а также для координации боевых действий и двустороннего обмена информацией с наземными силами в режиме реального времени.

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