Самолет-разведчик США провел полет над Восточной Украиной, сообщили СМИ

"Полет, совершенный 27 декабря, стал первым случаем, когда самолет JSTARS занимался сбором данных в воздушном пространстве Украины", - приводит корреспондент телеканала в Twitter слова представителя EUCOM.

Фото: © РИА Новости / Павел ЛисицынАмериканский разведывательный самолет два дня назад совершил первый полет над территорией Восточной Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на европейское командование вооруженных сил США, передает РИА Новости.Самолет E-8 Joint STARS (Joint Surveillance Target Attack Radar System) – авиационный комплекс дальнего наблюдения и целеуказания, предназначенный для распознавания и классифицирования наземных целей в любое время суток при любых погодных условиях, а также для координации боевых действий и двустороннего обмена информацией с наземными силами в режиме реального времени.