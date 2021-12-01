На Украине провалили разработку вакцины от коронавируса

"Был интерес президента и премьера, когда на рынке вакцин было мало. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет", - сказал он.

"Национальный фонд исследований Украины морочил нам голову полгода, но так и не разрешил перевести деньги в Польшу, хотя никакого запрета на это нет", - отметил ученый.

Фото: © РИА Новости / СтрингерЛьвовские ученые приостановили разработку вакцины против коронавируса из-за отсутствия интереса со стороны властей. С таким заявлением в интервью порталу "Общественный" выступил руководитель Института биологии клеток Национальной академии наук, академик Андрей Сибирный, передает РИА Новости.Сибирный признал, что также возникла финансовая проблема: один из этапов исследования необходимо было провести в Польше, поскольку украинские лаборатории не обладают необходимыми ресурсами.В октябре 2020 года пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что Владимиру Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования украинской разработки препарата против коронавируса. Тогда выражалась надежда, что Киев может получить свою вакцину от SARS-CoV-2 через 9-12 месяцев.