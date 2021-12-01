Захарова назвала первопричину всех бед на Украине

"Энергетической безопасности Украины угрожает не Россия. И даже уже не украинская коррупция. А абсолютная дисфункция государственной системы и паралич органов власти, вызванные диктатурой Майдана. Первопричина всех бед — уничтожение национальных интересов Украины западными кураторами во имя собственных целей и задач", — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФЭнергетической безопасности Украины угрожает не Москва, а паралич органов власти, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев лоббирует вопрос введения санкций против "Северного потока — 2" до того, как ситуация между Россией и Украиной обострится. Он оценил шансы на положительный ответ Вашингтона как "значительные".По ее словам, Москва — надежный энергетический поставщик на европейском и мировом рынке, что доказано десятилетиями взаимовыгодного партнерства."Если где и искать проблемы в энергосекторе, то явно не с нашей стороны", — добавила она.