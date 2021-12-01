Сборной России по хоккею присудили техническое поражение в матче МЧМ

"Ждем официальной информации от IIHF", — заявили РИА Новости в пресс-службе ФХР.

Фото: © официальный сайт IIHFВстречу сборных России и Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею отменили из-за случая заражения SARS-CoV-2 в российской команде, сообщил РИА Новости источник. Россиянам присудили техническое поражение.Как заявил собеседник агентства, положительный тест на COVID-19 сдал нападающий Матвей Мичков. На дебютном молодежном чемпионате мира он забил три гола в двух матчах.В Федерации хоккея России (ФХР) подтвердили РИА Новости, что сборной засчитали техническое поражение.Встреча группового этапа должна была пройти в ночь на четверг (начало 00:30 мск).В среду из-за случая COVID-19 среди чешских хоккеистов также отменили их матч со сборной Финляндии. Днем ранее не состоялась игра между командами США и Швейцарии — североамериканцы ушли на карантин после того, как двое из них заразились коронавирусом; им также присудили техническое поражение.Заключительный матч на групповом этапе турнира в Канаде россияне должны провести в ночь на 1 января против команды США. По итогам предварительного раунда в четвертьфинал выйдут по четыре сборных из пяти из групп А и В.