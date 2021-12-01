Искусство запугивания

Украина вЂ• родина рекордов, парадоксов и культа смерти. Знаете, что такое Санта Муэрте? Это культ поклонения смерти, особенно сильно развитый в Мексике. Суть его сводится к тому, что чем сильнее поклоняешься статуэтке с костлявой дамой, тем дольше смерть тебя не заберёт, а если и заберёт, то поместит в какое-то особое место, где бесплатные начос, буррито и мучачи. Украинский культ смерти вЂ• явление иного порядка. Тех, кто его распространяет, не ждут галушки и горилка в небесном пидареште. Они довольствуются долей малой среди смертных, которых держат в страхе, лишая всех естественных побуждений здорового организма, который хочет жить и совсем не хочет отправляться к праотцам.Знаете, что такое современный Новый год по-украински? Это действо особого порядка, где москальский салат оливье, тоталитарные мандарины с Кавказа, а также полусепарское Артёмовское шампанское плотно громоздятся прямо на гробах, наспех обтянутых красной тканью с копеечными китайскими лампадками на заднем плане.Однажды зайдя как раз перед зимними праздниками в один украинский гастроном, я, как любят говорить на Украине, прозрел. Предо мною встала следующая картина: на фоне прилавков с разным съестным громоздилась четырёхугольная колонна, обложенная ещё советской плиткой, которую в полный рост обтянул плакат с обгоревшим трупом, лежащим на фоне тлеющих угольков. Труп был настоящий. И угольки тоже. Его позу и некоторые анатомические подробности было невозможно нарисовать в компьютерной программе. Данный плакат при этом по задумке его создателей, видимо, носил глубокую нравственную ценность. Он предупреждал граждан о вреде курения в постели, о том, что нельзя давать спички детям и оставлять без присмотра включенные электроприборы, и о прочих тому подобных вещах.Не будет большим преувеличением, если я скажу, что при посещении данного гастронома, чувствительные дамы теряли сознание, дети начинали рыдать, а взрослые мужчины просто теряли аппетит.Обгоревший труп в полный рост в отделе готовой продукции с салатами, выпечкой и прочими занятными прелестями вЂ• это, знаете ли, очень по-украински. Причём, как я подозреваю, труп этот кого-то из местных, помещённый местными властями в качестве, так сказать, агитации. И что ощущают возможные родственники покойного при посещении этого единственного в местечке гастронома, я себе представляю с трудом.Где-то в таком виде и предстаёт перед среднестатистическим громадянином очередной Новый год. Вот он вЂ• праздник. Вот они вЂ• вкусняшки, волшебство, шампанское с утра и блаженное ничегонеделанье. Но перед этим ты должен подумать о бренности бытия, о том, что все мы смертны и что никакая праздничная мишура не скроет перед тобой подлинную начинку, намекающую на хрупкость нашей с вами жизни в этом мире. Если у тебя есть деньги, ты можешь ещё в начале декабря или даже ноября укатить куда-нибудь в дальние дали, где пахнет морской волной, где закаты так прекрасны и где никто не говорит на мове (а бывает и такое). Но, к несчастью для граждан самой незалэжной супердержавы во вселенной, если они и могут куда-то укатить, то только в деревню к родичам или на польскую птицефабрику сортировать полуфабрикаты. Поэтому оставшиеся двадцать с лишним миллионов евроукров отважно встречают Новый год, так сказать, во всеоружии.Что нужно, чтобы не испортить себе настроение в преддверии столь большого праздника? Желательно принять на грудь, причём чем раньше, тем лучше. Утром встал, врубил телек, увидел знакомое лицо, и вот уже ты не одинок. Можно за обоюдное здоровье немного того-с, даже несмотря на то, что знакомым может быть какой-то давно почивший советский актёр. Ведь не с паном президентом же чокаться, в самом-то деле.Этот персонаж, кстати, в последние недели, прямо-таки выпрашивает, чтобы электорат пил. Не от радости, а чтобы не видеть его, пана президента, комическую физиономию. Есть ощущение, что президента Володымыра подсознательно терзают корчи. Он, как артист, понимает, что подходит самая хлебосольная пора: корпоративы, закрытые банкеты и открытые выступления на главных площадках. Только и успевай закидываться расширяющими сознание веществами, чтобы не потерять тонус. А тут как подался в политику, так чем ближе к главному празднику детства, так всё больше депресняка и всё меньше гешефта. Пан Зеленский, вопреки своему безумно позитивному реноме, должен, по идее, возглавлять какую-нибудь фабрику бесконечного юмора, в то время как его поставили командовать генератором страха и тоски, щедро набрасывающим в обычные дни и заваливающим негативом перед днями праздничными. Почему именно перед праздничными? Потому что любой праздник на Украине вЂ• это всегда праздник непослушания, что нехорошо. Поэтому власти предержащие и принимают меры, чтобы евроукры не особо-то радовались, почаще стояли на коленях и демонстрировали как можно больше покорности, ибо напуганный евроукр вЂ• смиренный евроукр.Ещё задолго до начала войны, когда страной правили в меру умеренные ребята, население Украины тоже постоянно запугивали аккурат под зимние праздники. То какой-то ужасный свиной грипп, то не менее ужасный птичий. В результате чего центральные улицы городов украшались плакатами с пани Тимошенко, предлагающей беречь здоровье и, конечно, приобретать те швейцарские таблетки, закупку которых она пролоббировала за бюджетный счёт.То оказывалось, что Украина находится на пороге экономического коллапса, и народ срочно бежал скупать доллары, отдавая последнее и забирая раньше времени вклады. Теперь же ставки поднялись многократно: Украина находится на грани очередной военной оккупации. Многолетняя «война» с Россией, которую бравые евроукры так отчаянно ведут, всё-таки может начаться по-настоящему, и восьмисотый по счёту прогноз о вторжении конно-танковых боевых бурятов и кадыровских чеченцев теперь всенепременно сбудется. На этот раз обязательно.Но позвольте, а с кем же Украина тогда воевала все эти годы? Где все эти люди, объявлявшие о полномасштабном вторжении «российско-террористических войск» в вильну и незалэжну? Спросить бы с них, да некому. Еврогромадяне обладают на удивление короткой памятью вЂ• на уровне аквариумной рыбки. Большинство из них не помнит, что было месяц назад, поэтому всегда с благоговейным трепетом внимают очередному заявлению о российской угрозе.Или даже не российской. Поскольку скоро Новый год, то, чтобы нации было не особо весело, в Кукуеве заявили о скорой и блестящей победе над армией Венгрии, которую-де можно разбить силами одной бригады украинских киборгов. Об этом заявил бывший депутат Рады, пан Жебривский. Для примера, бригада вЂ• это от четырёх до восьми тысяч человек. Учитывая, что речь идёт об Украине, можно вести речь о минимальном значении. Армия Венгрии, правда, тоже весьма скромна и насчитывает только 22 тысячи солдат и офицеров, но тем не менее пятикратное преимущество налицо. И тут весь сок в том, кто на чьей территории будет воевать. Судя по воинственным речам из Кукуева, дело одной защитой Закарпатья не ограничится и ВСУ во главе с паном Жебривским успешно проведут парад пэрэмоги в Будапеште. По этому поводу быть венгром на Украине стало почти так же невыгодно, как и русским, а отряды территориальной самообороны получили лишний повод для гешефта.Вообще эти самые отряды вЂ• удивительное явление. Бесполезные, нигде не работающие и ничего не умеющие патриоты, реализуют себя посредством запугивания населения ворогами. В ход идёт всё. Сначала они ходят по школам, рассказывают детям о войне с Россией, которая, по их заверениям, идёт уже давно. Детям дают подержать автомат и, конечно, собирают с них деньги вЂ• кто сколько может, ибо похмелье само себя не вылечит.Затем в ход идут и родители учеников. Как правило, это бюджетники, а также просто озабоченные сохранением унитарности и независимости громадяне. Однажды мне довелось побывать на таком мероприятии. Чуваки в камуфляже, которые не знают, что их прекрасно видно на фоне индустриально-городского пейзажа, со следами «послевчерашнего», в окружении каких-то странных ребят, похожих на казаков, сначала устраивают лекцию о международном положении, чей смысл сводится к тому, что войны не хотел никто, но война была неизбежна, ибо Украина вЂ• слишком лакомый кусок для того, чтобы её не завоевать. Затем проводят боевой инструктаж: объясняют устройство автомата, учат, как надевать противогаз, как лазить по канатам и в какую сторону бежать в зависимости от типа газа, применяемого ворогом. Потом обязательно какие-то дети споют и спляшут, а потом начинается главное вЂ• сбор пожертвований и полевая кухня, устроенная для уставших с утра украинских патриотов. Кулеш с салом, серый хлеб и горилка прилагаются. Всё это с троекратным СУГСованием и «славамнации». И над всем этим незримо витает дух Бандеры и ощущение пафосной дешёвой театральности. Послевкусие после подобного мероприятия, как после просмотра кинофильма «Жмурки»: хочется стрелять в ворогов и обижаться на предателей.Но деятельностью отрядов территориальной обороны дело не ограничивается. Чем ещё можно заняться накануне столь доброго и светлого праздника, как Новый год? Конечно, копать траншеи и проверять бомбоубежища. Почему это не было сделано летом? Потому что летом не та картинка и атмосфера. Нет зимней безысходности, тоски и неуюта. Украинское издание «Бабель» на днях рассказало, что в госадминистрации Киева решили подготовить население к действиям в случае воздушного нападения. Для этого громадян будут кошмарить воем воздушной сирены, а также будут проводить учения. Учения, если ты на государственной службе или беззаботный учащийся вЂ• отличная штука. Тебя освобождают от всего, увозят на какой-то полигон, где много взрослых людей превращаются в детей и начинают играть в войнушку.Также, как сообщила пресс-служба украинской Минобороны, в стране на фоне небывало высокого риска вторжения ворогов беспрецедентно усилят охрану электростанций, мостов, памятников Небесной сотне, а также других важнейших объектов так называемой критической инфраструктуры. Как собираются охранять? Кроме как по старинке вЂ• сторожами вЂ• к делу подключили средства противовоздушной обороны. То есть те самые БУКи и что там ещё есть на недоразворованном балансе украинской армии. На месте тех, кто собирается в ближайшие дни лететь через украинскую территорию каким-нибудь авиарейсом, я бы начал волноваться, ибо Украина, как ни одна другая страна мира, умеет сбивать гражданские самолёты.А тут ещё и Лукашенко добавил ужаса, заговорив об агрессии Украины, в случае которой Белоруссия в стороне не останется. В итоге предсказание из украинского гимна о том, что, мол, ворожэньки сгинут, оказалось как нельзя более далёким. Судите сами, Украина попала в самый настоящий предновогодний котёл. С юга угрожает известно чей Крым. С востока вЂ• известно чей Донбасс и Южный военный округ. На западе что-то нехорошее замышляют клятые мадьяры, а на севере образовалась воинственная Белоруссия. Зрада как она есть.Но, нужно признаться, пугают не только простых смертных, но и лидеров украинской, так сказать, нации. Недавно Зеленскому объявили, что засада на трассе под Одессой, где собирались расстрелять местного криминального авторитета, на самом деле предназначалась для него самого, после чего, по словам пана Луценко, в глазах президента от ужаса появился «знакомый блеск», который, мол, он видывал в глазах Януковича. Затем решили закошмарить пана Порошенко, которому на камеру пытались безуспешно вручить повестку на допрос, а потом обвинили в государственной измене на основании того, что он, дескать, не тот уголь закупал на Донбассе. Страху нагнали столько, что Порошенко моментально дунул из столь любимой им страны и оказался в тот же день в Турции.И как вы предложите выживать простым громадянам в столь суровых условиях? Если раньше любимым занятием Укро-ТВ было показывать затяжной репортаж с похорон какого-нибудь очередного «киборга», то теперь к подобным материалам добавились ещё и новости о незамедлительных мерах ввиду грядущей гибридной российско-белорусско-венгерско-сепарской агрессии на вильных евроукров. В итоге предложения с просьбой скинуться побратимам на броники запестрели в украинских супермаркетах с умноженной силой, а сами побратимы, порой без той или иной конечности, с удвоенной силой принялись просить подаяния на улицах украинских городов. И сквозь праздничную перспективу грядущего праздника, как в том гастрономе с трупом на огромном плакате, всё явственно проглядывают четыре всадника украинского апокалипсиса, решительно осуждающие любое веселье. Ну, оно и немудрено. Зима вЂ• традиционная пора, когда тысячи хлопчиков и девчаток с Западной Украины сидят без работы. И ежели вдруг кто-то свистнет сбор на майдане с целью очередного дебоша, то нация не замедлит откликнуться. А это опасно для тех, кто находится у кормила. Кроме того, Новый год на Украине неразрывно связан с повышением коммуналки и вообще всех налогов. И судя по тому истерическому накалу, который происходит сейчас там, есть предположение, что грядёт какое-то рекордное удорожание всего и вся. Плюс эта зима может стать критической для украинской энергетической системы, а температура в жилищах еврогромадян рискует оказаться рекордно низкой. Следовательно, хозяева Украины бьют на упреждение, применяя нехитрый воспитательный приём, когда, для того чтобы приготовить чадо к какому-то неприятному событию, его предварительно качественно запугивают, чтобы подавить волю к сопротивлению и сделать предельно покладистым.Ведь что должен выполнять современный рядовой евроукр? Во-первых, тратить все деньги на покупки разнообразной ерунды, а во-вторых, молча слушаться приказов начальства, руководимым кукловодами из-за океана. И лишь когда праздники пройдут, а за окном немного потеплеет, Путин станет нападать чуть реже, а в бомбоубежищах снова начнут выращивать вёшенку к продаже на базаре, то есть вернут эти сооружения к их прямому назначению. Колесо украинской генотьбы со скрипом провернётся ещё раз, и самая воинственная нация на планете сможет облегчённо выдохнуть.Сергей Донецкий