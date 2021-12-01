Командование ВМС США: Американские авианосцы способны минимизировать эффективность военного потенциала России и Китая

Военно-морское командование США рассматривает перспективы развития авианосной составляющей флота и непосредственно авиакрыла АУГ (авианосных ударных групп) как такового. В американских ВМС опубликован документ, который проливает свет на то, каким командование видит будущее авиакрыла.В документе говорится о том, что «при растущем противостоянии с Россией и Китаем авианосным ударным группам уделяется особое внимание»:В случае возможного конфликта с такими странами как Россия и Китай именно авианосцы с авиакрылом высокой эффективности могут стать решающим фактором. Это особенно актуально против Китая с его обширной береговой тихоокеанской линией. Именно авианосцы ВМС США способны минимизировать эффективность военного потенциала России и Китая.Таким образом, в ВМС США фактически признают, что против самой России эффективность применения АУГ может быть крайне сомнительной, так как в Чёрное море не пройти, а Арктике использование таких групп невозможно, остаётся лишь Тихоокеанское направление.Одновременно с этим в документе командования ВМС США говорится, что «нельзя оставлять без внимания развитие военных технологий» РФ и КНР. В пример приводится китайская зона безопасности AD/A2. По сути, это выстроенная система обороны, которая способна блокировать доступ к китайской территории с воздуха и моря.Из материала:Китай выстроил особую систему, которая может помешать самолётам авиакрыла подлетать к границам воздушного пространства Китая. Эта система способна помешать американскому авиакрылу авианосных ударных групп проецировать свою силу в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе.При этом в ВМС США говорят о том, что рассматривается и вариант размещения на авианосцах групп специального назначения из состава сил специальных операций, «морских котиков», которые могли бы «оказывать оперативную поддержку в случае проведения военных миссий».Отмечено, что морской спецназ имеет эффективное оборудование, включая специальные подводные скутеры для проведения спецопераций. Они могут осуществлять наведение истребителей F-35B и F-35C на цели в виде боевого корабля, передавать данные об обстановке в прибрежной зоне. При этом целью в отчёте называются китайские военные корабли.Использование морского спецназа, как отмечается, способно в разы повысить эффективность применения авиации с борта авианосных ударных групп.источник