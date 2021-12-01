Британский журналист раскрыл правду об отношении Запада к Украине

"После распада СССР Запад относился к Украине либо с ужасающим пренебрежением, либо как к империалистической игрушке. Именно западные экономисты и правительства, находящиеся под сильным влиянием неолиберальной догмы, провели масштабную приватизацию украинских активов в первые постсоветские годы. Это привело к экономической катастрофе и настоящей эпидемии коррупции, от которой страна пока не оправилась", - отмечает автор.

"Это высокомерие в сочетании с некомпетентностью НАТО распространяет на отношение к России и Украине. Заявленной целью создания альянса было противодействие Советскому Союзу и сдерживание распространения международного коммунизма. Ни того, ни другого уже 30 лет не существует, однако НАТО продолжало тупо расширяться на протяжении 1990-х и 2000-х годов. Казалось, никому и в голову не приходило, что у России может возникнуть мысль о том, что НАТО по-прежнему является антироссийским альянсом. И что у Москвы могут быть понятные причины беспокоиться о военном присутствии Запада на Украине", - пишет журналист.

Фото: © Администрация Президента УкраиныЗападные страны на протяжении последних 30 лет использовали Украину для достижения собственных целей, пишет в своей статье для журнала The Week журналист Райан Купер, передает РИА Новости.Так, в 2008 году, когда разразившийся экономический кризис сильно ударил по Украине, ЕС "при скрытой поддержке США" предложил Киеву ничтожно малый и недостаточный кредит наряду с требованиями ввести режим жесткой экономии, отмечает он. При этом в 2014 году поддерживаемые Западом украинские "организации и группировки" начали революцию, в ходе которой от власти был отстранен президент Виктор Янукович и было подписано соглашение с ЕС.По словам Купера, западные державы неоднократно использовали Украину, чтобы нанести удар по России, однако они не предоставляют ей ресурсы, необходимые для заключения выгодного союза.Как указывает Купер, совершенно очевидно, что США и Западная Европа не желают отправлять своих военнослужащих защищать Украину, так как для них существующий в стране конфликт является "незначительной проблемой" на фоне "роста могущества и влияния Китая", пандемии, изменения климата и других вещей."Но вместо того, чтобы прямо и честно признать этот факт, западные державы — и особенно США — постоянно отказываются сокращать свои потери, прекращать "подкалывать", раздражать Путина и стремиться к какой-то разрядке. Страдать от последствий будет Украина", - заключает автор.