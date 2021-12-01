В МИД назвали Зеленского угрозой для Украины

"Мне кажется, сам Зеленский стал угрозой как Киеву, так и другим государствам Европы, в том числе и в контексте сохранения демократических принципов и основ", - сказала она в ходе брифинга, комментируя утвержденную Зеленским стратегию информбезопасности, согласно которой информационная политика РФ угрожает демократическим странам.

Фото: © РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский уже стал угрозой для Украины, разобщенность украинского народа достигла катастрофических масштабов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.По словам Захаровой, "разобщенность украинского народа, она уже достигла каких-то катастрофических масштабов".