В офисе Зеленского рассказали, почему украинцы уезжают из страны

"Тренд на выезд из страны из-за того, что ты не видишь здесь перспектив для себя и своих детей, это тренд не одного-двух-трех лет… Даже не война послужила причиной столь массового отъезда. Ключевая причина - незрелое государство, которое десятилетиями не оправдывало ожидания граждан", - сказал Подоляк в интервью сайту "Факты", опубликованному в четверг. По его словам, тренд на миграцию набирал актуальность много лет.

Фото: © Sergei SupinskyУкраинцы массово уезжают с Украины из-за "незрелости государства" и отсутствия перспектив для себя и своих детей, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, передает РИА Новости.По данным госстата, за десять месяцев этого года численность населения Украины сократилась на 317,4 тысячи до 41,2 миллиона человек. Всего с 2011 по 2020 годы из страны выехали и не вернулись около миллиона 2,6 украинцев.Ранее национальная академия наук (НАН) сообщила, что население Украины к концу ХХІ века сократится до 22 миллионов человек, спасти ситуацию могут мигранты.Предыдущая перепись населения на Украине состоялась в 2001 году, тогда население страны составило 48,45 миллиона человек. В конце января 2020 года власти Украины провели пробную перепись населения при помощи анализа данных SIM-карт. Согласно подсчетам, численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллиона человек и на тот момент составляла 37 миллионов человек.