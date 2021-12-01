Без приложения «Вдома»: что будет, если на КПВВ у человека обнаружат COVID-19



«Или идти на обсервацию, и эта обсервация будет продолжаться до 10 суток, или вернуться, если он считает, к месту, откуда он шел и пересекал КПВВ. Это уже будет выбор, но обсервация обязательна. То есть понятно, что человек не враг своему здоровью, увидев положительный тест, наверняка, надо будет на это отреагировать», — сказала она.



Также, по данным главы Минреинтеграции, за период 13-19 декабря на КПВВ «Станица Луганская», «Чонгар», «Каланчак» было провакцинировано против коронавируса 718 человек. Новости Региона - Сегодня, 15:30 120 Если при пересечении линии соприкосновения или административной линии на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) во время бесплатного тестирования на COVID-19 у человека окажется положительный результат, то у него будет выбор как действовать дальше. Об этом рассказала вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук во время брифинга, передает телеканал «Дом».«Или идти на обсервацию, и эта обсервация будет продолжаться до 10 суток, или вернуться, если он считает, к месту, откуда он шел и пересекал КПВВ. Это уже будет выбор, но обсервация обязательна. То есть понятно, что человек не враг своему здоровью, увидев положительный тест, наверняка, надо будет на это отреагировать», — сказала она.Также, по данным главы Минреинтеграции, за период 13-19 декабря на КПВВ «Станица Луганская», «Чонгар», «Каланчак» было провакцинировано против коронавируса 718 человек. Новости Региона - Сегодня, 15:30 120

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