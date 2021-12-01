В Госпогранслужбе прокомментировали новые правила пересечения КПВВ



«Отныне во время пересечения КПВВ на линии разграничения и админграницы с АР Крым в сторону контролируемой территории Украины путешественникам не нужно проходить обязательную самоизоляцию и устанавливать мобильное приложение «Вдома»», — говорится в сообщении сайта.



Вчера постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 г. № 1407 были внесены изменения в некоторые предыдущие постановления.В частности, этими изменениями было отменено требование о самоизоляции для лиц, въезжающих в Украину через КПВВ с временно оккупированных территорий. Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы.Причем это касается как контрольных пунктов въезда с неподконтрольных территорий в Донецкой и Луганской областях, так и Автономной Республики Крым и Севастополя, отметили в Госпогранслужбе.Новости Региона - Сегодня, 15:14 239