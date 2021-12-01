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В Госпогранслужбе прокомментировали новые правила пересечения КПВВ

bot Сегодня, 15:4520Новости
В Госпогранслужбе прокомментировали новые правила пересечения КПВВ
Вчера постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 г. № 1407 были внесены изменения в некоторые предыдущие постановления.
В частности, этими изменениями было отменено требование о самоизоляции для лиц, въезжающих в Украину через КПВВ с временно оккупированных территорий. Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы.

Причем это касается как контрольных пунктов въезда с неподконтрольных территорий в Донецкой и Луганской областях, так и Автономной Республики Крым и Севастополя, отметили в Госпогранслужбе.

«Отныне во время пересечения КПВВ на линии разграничения и админграницы с АР Крым в сторону контролируемой территории Украины путешественникам не нужно проходить обязательную самоизоляцию и устанавливать мобильное приложение «Вдома»», — говорится в сообщении сайта.
Новости Региона - Сегодня, 15:14 239

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