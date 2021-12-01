Как дальше будет работать КПВВ «Станица Луганская» и что теперь нужно для пересечения



Ежедневно только через КПВВ в Станице Луганской проходит до двух тысяч человек. На новогодние праздники режим работы КПВВ не изменится, говорят пограничники. Он будет открыт с 8 утра до 16:00 вечера.

«Пограничники готовы к увеличению пассажиропотока и будут делать все возможное для быстрого пересечения линии соприкосновения гражданами в период новогодних праздников», — сообщила пресс-офицер Луганского пограничного отряда Татьяна Летошко.



Для тех, кому сложно идти пешком 400 м через буферную зону организовали подвоз на электрокарах.

«Не всем, естественно, можно проехать на электрокаре, а по категориям: это 70 лет и старше, лица с инвалидностью, маломобильные, беременные и с детьми. Сейчас в таких погодных условиях, конечно, если никого нет по категориям нашим, то естественно, мы подвозим и остальных людей», — рассказала представитель гуманитарной миссии «Пролиска» Анастасия Ходус.

Те, кто часто приезжает с временно неподконтрольной Украине территории, говорят: сервис на КПВВ с украинской стороны становится все более комфортным.

«Все улучшилось, очереди нет, никого нет, цивильно, все культурно, тепло», — говорит житель Алчевска Павел.

«Все нравится, дуже гарно обслужили, чистота, порядок, знаешь, куда идти», — поделилась жительница Луганска Нина.

Новости Региона - Сегодня, 15:07 269 Пересечение линии соприкосновения и административной линии упростили. Теперь проходить контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) можно без обязательной самоизоляции и установки приложения «Вдома». В частности, и на КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области, сообщает «Дом».Ежедневно только через КПВВ в Станице Луганской проходит до двух тысяч человек. На новогодние праздники режим работы КПВВ не изменится, говорят пограничники. Он будет открыт с 8 утра до 16:00 вечера.«Пограничники готовы к увеличению пассажиропотока и будут делать все возможное для быстрого пересечения линии соприкосновения гражданами в период новогодних праздников», — сообщила пресс-офицер Луганского пограничного отряда Татьяна Летошко.Для тех, кому сложно идти пешком 400 м через буферную зону организовали подвоз на электрокарах.«Не всем, естественно, можно проехать на электрокаре, а по категориям: это 70 лет и старше, лица с инвалидностью, маломобильные, беременные и с детьми. Сейчас в таких погодных условиях, конечно, если никого нет по категориям нашим, то естественно, мы подвозим и остальных людей», — рассказала представитель гуманитарной миссии «Пролиска» Анастасия Ходус.Те, кто часто приезжает с временно неподконтрольной Украине территории, говорят: сервис на КПВВ с украинской стороны становится все более комфортным.«Все улучшилось, очереди нет, никого нет, цивильно, все культурно, тепло», — говорит житель Алчевска Павел.«Все нравится, дуже гарно обслужили, чистота, порядок, знаешь, куда идти», — поделилась жительница Луганска Нина.Новости Региона - Сегодня, 15:07 269

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