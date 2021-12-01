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Луганчане возвращаются домой. Статистика КПВВ «Станица Луганская» за вчерашний день

verter Сегодня, 16:150Новости
Луганчане возвращаются домой. Статистика КПВВ «Станица Луганская» за вчерашний день
Вчера, 29 декабря, линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская» всего смогли пересечь 1886 человек. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
По данным пресс-службы большее количество людей направлялось в сторону Луганска, что объясняется желанием луганчан встретить Новый год дома.

Таким образом через пункт пропуска у Станицы Луганской прошли:
в сторону Луганска проследовало 1086 человек,
на подконтрольную Украине территорию прибыло 800 человек.
Новости Региона - Сегодня, 16:00 83

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