Приложение «Дій Вдома» по прежнему необходимо при пересечении КПВВ на границе с РФ



«Если мы говорим обобщенно, то наша политика заключается в том, что мы не считаем КПВВ границей. Это не граница, которую пересекают иностранные граждане. Мы считаем, что это временная граница, распределительная, которая разделяет нашу территорию Донецкой и Луганской областей, а также украинский Крым, и в этом случае применять приложение «Дій Вдома» было некорректно и неуместно, так как оно применяется к тем гражданам, которые въезжают через границу. Например, на границе с Российской Федерацией это приложение остается в соответствии с действующим законодательством», — объяснила Верещук.



Новости Региона - Сегодня, 15:46 135 «На границе с Российской Федерацией приложение «Дій Вдома» остается в соответствии с действующим законодательством. А КПВВ — это не граница», — заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук во время брифинга, передает телеканал «Дом»«Если мы говорим обобщенно, то наша политика заключается в том, что мы не считаем КПВВ границей. Это не граница, которую пересекают иностранные граждане. Мы считаем, что это временная граница, распределительная, которая разделяет нашу территорию Донецкой и Луганской областей, а также украинский Крым, и в этом случае применять приложение «Дій Вдома» было некорректно и неуместно, так как оно применяется к тем гражданам, которые въезжают через границу. Например, на границе с Российской Федерацией это приложение остается в соответствии с действующим законодательством», — объяснила Верещук.Новости Региона - Сегодня, 15:46 135

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