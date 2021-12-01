Средняя зарплата в Украине выросла до максимума

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в ноябре 2021 года составила 14 282 гривны. Это на 237 гривен больше по сравнению с октябрем (14 045 гривен).Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.По данным статистического ведомства, за последний год (по сравнению с ноябрем прошлого года) зарплата выросла на 19,2%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 8,0%.Самая высокая начисленная зарплата в ноябре была в Киеве — 21 144 гривен, самая низкая — в Херсонской области — 11 314 гривен.Самую большую зарплату получают в сферах:«Информация и телекоммуникации» — 27 141 гривна,«Финансовая и страховая деятельность» — 23 419 гривен,самую низкую — «Временное размещение и организация питания» — 8 824 гривен.Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 591 гривну. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за год на 7,4%.Как ранее сообщали СМИ, в июне 2021 года средняя зарплата украинцев впервые в истории превысила 500 долларов и достигла 525 долларов. Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2021 года составила 14 313 гривен.Новости Украины - Сегодня, 17:00 1