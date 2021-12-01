Что нужно, чтобы Луганск не утопал в бытовом мусоре, рассказал мэр Пилавов



Один из главных вопросов к мэру звучит так: «В этом году Луганск столкнулся с проблемой вывоза твердых бытовых отходов. Какие меры предприняты для ее решения?»

Как пояснил М.Пилавов, что на самом деле проблема возникла задолго до 2021 года и связана с крайне изношенным состоянием специализированной техники, а также ощутимым кадровым дефицитом на предприятии.

«В текущем году обострение проблемы было связано с одновременным выходом из строя более 60% спецмашин; после простоя в связи с длительной процедурой ремонта, на предприятии уволилось много водителей», — пожаловался мэр.

Сегодня Луганск по целевой госпрограмме получил часть новой специализированной техники:

семь единиц уже приступили к работе и это дало возможность остроту проблемы частично снять;

но для ежедневного и полноценного вывоза мусора КП «Луганский центр утилизации отходов» необходим автопарк исправной спецтехники в количестве не менее 43 единиц техники.



«Со своей стороны предприятие принимает все необходимые меры для стабилизации возникшей ситуации, но для решения проблемы в полном объеме необходимо обновление спецавтотранспорта. Пытаясь решить создавшуюся проблему, КП «Луганский центр утилизации отходов» ежедневно привлекает дополнительную технику. На сегодняшний день организованы мероприятия по совместной работе с ГКП «Центрожилком» по зачистке точек ТБО. Данные мероприятия уже привели к положительным результатам, а именно: с площадок ТБО и близлежащей территории убираются листва, ветки, вследствие чего происходит полная зачистка территории», — рассказал Манолис Пилавов. Удобный город - Сегодня, 16:40 81 Об актуальных вопросах жизнедеятельности Луганска в интервью газете «21 век» рассказал Глава администрации города Манолис Пилавов.Один из главных вопросов к мэру звучит так: «В этом году Луганск столкнулся с проблемой вывоза твердых бытовых отходов. Какие меры предприняты для ее решения?»Как пояснил М.Пилавов, что на самом деле проблема возникла задолго до 2021 года и связана с крайне изношенным состоянием специализированной техники, а также ощутимым кадровым дефицитом на предприятии.«В текущем году обострение проблемы было связано с одновременным выходом из строя более 60% спецмашин; после простоя в связи с длительной процедурой ремонта, на предприятии уволилось много водителей», — пожаловался мэр.Сегодня Луганск по целевой госпрограмме получил часть новой специализированной техники:семь единиц уже приступили к работе и это дало возможность остроту проблемы частично снять;но для ежедневного и полноценного вывоза мусора КП «Луганский центр утилизации отходов» необходим автопарк исправной спецтехники в количестве не менее 43 единиц техники.«Со своей стороны предприятие принимает все необходимые меры для стабилизации возникшей ситуации, но для решения проблемы в полном объеме необходимо обновление спецавтотранспорта. Пытаясь решить создавшуюся проблему, КП «Луганский центр утилизации отходов» ежедневно привлекает дополнительную технику. На сегодняшний день организованы мероприятия по совместной работе с ГКП «Центрожилком» по зачистке точек ТБО. Данные мероприятия уже привели к положительным результатам, а именно: с площадок ТБО и близлежащей территории убираются листва, ветки, вследствие чего происходит полная зачистка территории», — рассказал Манолис Пилавов. Удобный город - Сегодня, 16:40 81

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