Самолет-разведчик США опасно сблизился с белорусским пассажирским авиалайнером

Фото: © US Air Force / wikimedia.orgСамолет-разведчик RC-135V Rivet Joint Военно-воздушных сил (ВВС) США создал опасную ситуацию над Черным морем. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на данные портала Flightradar 24, передает "Лента.ру".Как отмечает канал, американский RC-135V, выполняя разведывательный полет без контакта с диспетчерами, сблизился с пассажирским авиалайнером Boeing 737 белорусской авиакомпании «Белавиа», который летел из Минска в Тель-Авив. Уточняется, что разница в высоте между двумя воздушными судами в какой-то момент составляла всего 1,3 тысячи метра.Ранее в декабре МИД России уже жаловался на провокационные и опасные действия со стороны разведывательной авиации США в черноморском регионе. В частности, 3 декабря RC-135V пересек траекторию российского самолета, а самолет-разведчик CL-600 — траекторию лайнера мальтийской авиакомпании, выполнявшего рейс из Сочи в Скопье. Аналогичные случаи фиксировались и в октябре.В начале декабря также сообщалось, что российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали приближающиеся к границам страны американские RC-135 самолет разведки и целеуказания CL-600 «Артемис». Для их сопровождения были подняты российские истребители Су-27 и Су-30.