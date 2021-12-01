Сатановский: Путин вверг Запад в ступор разговором о безопасности с позиции силы

«Президент России выдвинул условия по безопасности, ввергнувшие главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в ступор. С ними так не разговаривали со времен прихода Горбачева. С позиции силы точно не разговаривали. А здесь именно условия переговоров с позиции силы – при всем политесе и сохранении вежливости», – сказал Сатановский.

«Даже 28, 128 и 2028 хомяков и морских свинок, которые выйдут на поддержку одного довольно вялого слона против двух стоящих спиной друг к другу и прикрывающих друг другу тылы довольно бодрых и сильно раздраженных слонов – имею в виду Китай и Россию, – не меняют ситуацию. Не получается, не бьется. Тем более что у одного из них с экономикой все в порядке, а у второго с военными силами все более чем хорошо», – заявил Сатановский в эфире «Вести FM».

Условия России по гарантиям безопасности стали неприятным сюрпризом для Запада, отвыкшего от подобного обращения. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский.Российский лидер Владимир Путин выдвинул США и НАТО условия по гарантиям безопасности. Проект Москвы предполагает письменные гарантии нерасширения Альянса, а также юридические обязательства неразмещения угрожающих РФ систем вооружений в Европе и отказ от конфронтационных деклараций во внешней политике с признанием России противником. По словам Сатановского, инициатива Путина стала для Запада шоком, о чем свидетельствует эмоциональная реакция Брюсселя.Коллективный Запад ничего не может противопоставить РФ, убежден политолог. Альянс России и Китая мощнее любых блоков, которые могут пытаться сформировать США из своих сателлитов. Сатановский напомнил, что КНР обладает сильнейшей в мире экономикой, а РФ впервые в истории добилась абсолютного военно-стратегического превосходства над потенциальными соперниками. В таких условиях Вашингтону не поможет никакое количество союзников.Переговоры между Россией и США по гарантиям безопасности намечены на 10 января. Политологи ожидают, что Вашингтон выдвинет Москве встречные условия и откажется обсуждать ряд пунктов российского проекта соглашения. Несмотря на это, эксперты оценивают позицию РФ как сильную: отказ от ее предложений обернется против Запада.Григорий Егоро