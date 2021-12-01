В офисе Зеленского возмутились непоследовательности международных партнеров

"Безусловно, ключевые вызовы (беспокоящие команду президента – ред.). Первый — не законченная до сих пор война (в Донбассе – ред.), неопределенность с позицией России с точки зрения глобальных рынков, то есть в целом европейская безопасность", - сказал Подоляк в интервью сайту "Факты", опубликованном в четверг.

"Второй (пример – ред.) — непоследовательность наших внешних партнеров. Один из примеров, а их множество, — "Северный поток — 2", который существенно усилил глобальные позиции Российской Федерации", - сказал он.

Фото: © REUTERS / Valentyn OgirenkoКоманду президента Украины Владимира Зеленского тревожит непоследовательность международных партнеров, в частности, по газопроводу "Северный поток — 2", заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, передает РИА Новости.Также, по его словам, команду Зеленского тревожит непоследовательность международных партнеров.РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.В настоящее время трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Stream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев.