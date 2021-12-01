В Луганске ввели новые тарифы ЖКХ для предприятий.



«Сегодня на заседании Правительства ЛНР был принят ряд нормативных правовых актов по вопросам, касающимся размеров тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В частности, внесены изменения в постановление Правительства ЛНР от 29 января 2021 года № 54/21, которым установлены тарифы для субъектов хозяйственной деятельности. Повышены тарифы на 12,6% для предприятий тепло- и водоснабжения, угледобывающей отрасли и горно-металлургического комплекса», — рассказала Духина.



В Луганске правительство установило новые размеры тарифов на жилищно-коммунальные услуги для субъектов хозяйственной деятельности. Об этом сообщила председатель Госкомитета тарифного и ценового регулирования Лариса Духина.Она отметила, что «в рамках работы по синхронизации законодательств ЛНР и ДНР с законодательством Российской Федерации проводится работа по поэтапному выравниванию тарифов на жилищно-коммунальные услуги».Председатель Госкомцен добавила, что «тарифы для хозяйствующих субъектов и физических лиц-предпринимателей остались на действующем уровне».Экономика - Сегодня, 18:00 217