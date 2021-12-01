В Луганске заявили, что тариф на отопление увеличится в 2021 году не более чем на 25%. Все услуги ЖКХ подорожают





«Отдельным постановлением правительства с 1 января 2022 года установлена максимальная величина роста тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги», — сообщила она.



Духина отметила, что повышение тарифов в первом полугодии 2022 года будет ограничено следующей максимальной величиной:

на услуги по содержанию жилых домов, сооружений и придомовой территории — 29%;

на услуги по обращению с бытовыми отходами — 23%,

на услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению — 25%.



Она сообщила, что в первом полугодии 2022 года не будут повышаться тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения, оказываемые предприятием «Лугансквода», а также тарифы на природный газ.

«Установленная максимальная величина роста тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения в размере 50% коснется только нескольких отдельных малых локальных водоканалов. При этом для них установлено ограничение: тарифы будут повышаться (до уровня) не выше действующих размеров для «Луганскводы», — пояснила председатель госкомитета.



Духина рассказала, что конкретные размеры тарифов на услуги по содержанию жилья и услуги в сфере обращения с бытовыми отходами в первом полугодии 2022 года будут устанавливаться распоряжениями администраций городов и районов по согласованию с Государственным комитетом тарифного и ценового регулирования и «только в пределах установленной Правительством максимальной величины роста тарифов».



«В случае, если предприятием будут документально подтверждены затраты на оказания жилищно-коммунальных услуг в размере ниже, чем тариф с учетом максимальной величины, то, соответственно, тарифы будут повышены на меньший процент», — добавила она.

Экономика - Сегодня, 17:45 427 Правительство ЛНР своим постановлением установило с 1 января 2022 года максимальные величины роста тарифов на отдельные услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом сообщила председатель Госкомитета тарифного и ценового регулирования Лариса Духина.Духина отметила, что повышение тарифов в первом полугодии 2022 года будет ограничено следующей максимальной величиной:на услуги по содержанию жилых домов, сооружений и придомовой территории — 29%;на услуги по обращению с бытовыми отходами — 23%,на услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению — 25%.Она сообщила, что в первом полугодии 2022 года не будут повышаться тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения, оказываемые предприятием «Лугансквода», а также тарифы на природный газ.«Установленная максимальная величина роста тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения в размере 50% коснется только нескольких отдельных малых локальных водоканалов. При этом для них установлено ограничение: тарифы будут повышаться (до уровня) не выше действующих размеров для «Луганскводы», — пояснила председатель госкомитета.Духина рассказала, что конкретные размеры тарифов на услуги по содержанию жилья и услуги в сфере обращения с бытовыми отходами в первом полугодии 2022 года будут устанавливаться распоряжениями администраций городов и районов по согласованию с Государственным комитетом тарифного и ценового регулирования и «только в пределах установленной Правительством максимальной величины роста тарифов».Экономика - Сегодня, 17:45 427

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